En unas estructuras abandonadas que deberían ser centros de salud, reposan equipos médicos por más de mil millones de pesos que llegaron desde la pasada administración de Piedecuesta (Santander) en cabeza del entonces alcalde Dany Ramirez.

Esto luego de que faltando pocos días para acabar el mandato, el alcalde del periodo anterior a Ramírez, Angel de Jesus Becerra, dejara firmado el contrato de la adquisición de equipos.



Estos equipos tenían como objeto cubrir las necesidades médicas de los centros de salud que deberían estar funcionando en Piedecuesta, sin embargo, pasaron los 4 años del periodo de Ramirez y no se pusieron en funcionamiento.



Los centros de salud están en total abandono desde hace más de siete años. Foto: Cortesía.

El pasado 3 de marzo, la secretaría de Salud de la administración actual, firmó un convenio para ponerlos a funcionar y deberán estar en marcha en un plazo máximo de 70 días, según informó la Secretaria actual, sin embargo, aún se desconoce si los equipos funcionan a la perfección pues llevan siete años abandonados.



La Contraloría aperturó una indagación contra Dany Ramírez el año anterior por el posible detrimento de más de mil millones de pesos por no poner a funcionar estos centros de salud durante su administración.



Ante este hecho, el entonces alcalde le dijo a EL TIEMPO que “el contrato que firmó el anterior alcalde no se pudo ejecutar porque el municipio no está certificado y el hospital lo opera es el departamento y el hospital no quiso recibir los puestos de salud y Piedecuesta no tenía la idoneidad jurídica para operar los puestos de salud”, indicó Ramírez.



Para la Contraloría, pese a que cerró la indagación preliminar, trasladó esta investigación porque determinó que “existe mérito para el ejercicio de la acción fiscal y en consecuencia para dar inicio a un proceso de responsabilidad fiscal”, dice en el documento de la Contraloría.



La actual secretaria de Salud, Zully Nuñez, indicó que “entrarán a hacerle una evaluación a los equipos para conocer el estado actual de los mismos ya que llevan siete años sin usarse”.



BUCARAMANGA