Un karma han tenido que vivir cerca de 150 mil habitantes de Piedecuesta ante la falta de agua que se origina desde el domingo por el daño de la bocatoma ante un aguacero que generó el desbordamiento del río de Oro ocasionando un taponamiento que impide el suministro del líquido.



El desespero de la gente ha sido crítico debido a que no tienen cómo bañarse y cocinar. En videos se evidencia cómo aprovechan la lluvia que cae en los canales o diques de las viviendas para bañarse con agua, shampoo y jabón.



La pieza audiovisual muestra cómo entre vecinos se turnan para limpiarse el cuerpo en la esquina de una vivienda.

Las autoridades hacen lo posible por entregar el mínimo vital por medio de carrotanques pero, no dan abasto ante la necesidad de la gente.



En la noche del lunes festivo hubo una esperanza cuando se arregló la bocatoma, sin embargo, volvió a llover y eso generó otro daño y de nuevo, no hay líquido. Mario José Carvajal, alcalde de Piedecuesta, explicó que si no llueve este martes en la tarde podría volver el servicio.



El municipio se encuentra en calamidad pública y alerta naranja. Carvajal anunció que los colegios no tendrán clase hoy martes ante la escasez del líquido.

Seguimos trabando en la superación de la emergencia. Las condiciones climáticas en la parte alta del municipio, siguen afectando la operación de la planta de tratamiento la colina. — Mario José Carvajal Jaimes (@mariojcarvajal) November 8, 2022

Mario José Carvajal dijo que los tenderos están subiéndole los precios a las botellas personales de agua.



"Está el batallón de ingenieros caldas, Piedecuestana de servicios y varias autoridades trabajando para poder habilitar el servicio si es posible en la tarde", contó el alcalde.

Por instrucciones del gobernador @MAguilarHurtado, iniciamos labores de mantenimiento, recogiendo escombros tras el deslizamiento en la vía Piedecuesta - Los Santos. #AEstaHora trabajamos junto al Batallón de Ingenieros Caldas para atender esta emergencia 🚨. pic.twitter.com/GpPksXhADz — Gestión del Riesgo de Desastres | Santander (@OGRDSantander) November 7, 2022

Girón ha sido otro municipio afectado por lo que sucede en Piedecuesta, el alcalde designado, Javier Acevedo, contó que, se están llevando carrotanques a la cárcel máxima de seguridad de Palogordo y otros barrios que no tienen agua.