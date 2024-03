¡Pilas! Inició el pico y placa metropolitano de Bucaramanga con multas y sanciones

Desde hoy, 1 de marzo, inicia el pico y placa metropolitano de Bucaramanga en el que Floridablanca, Girón y Piedecuesta se unirán a la restricción, pero en lugares específicos.



La medida inicia a las 6:00 a.m. y va hasta las 8:00 p.m. En Bucaramanga rige en toda la ciudad, pero en los otros tres municipios será por las autopistas y el anillo vial que conecten a las localidades.

El pico y placa en Bucaramanga aplica para carros, motos y taxis. Foto: Instagram: @transitodebucaramanga

Siendo así, habrá pico y placa en la autopista entre Bucaramanga - Floridablanca y Piedecuesta, en el anillo vial que conecta a Girón con Floridablanca y la vía que conecta a la capital de Santander con Girón.



Jaime Andrés Beltrán, alcalde de Bucaramanga, indicó que esta medida regirá por tres meses como un plan piloto, tras una decisión de un juez que dice que hasta el 16 de febrero se debió tomar medidas para mejorar la movilidad de los municipios.



"Los otros municipios serán por las vías principales, es decir, por toda la autopista, no entrará al municipio de Floridablanca, y Girón toma las vías que van hacia Floridablanca y Bucaramanga. ¿Qué quiere decir? que no irá hacia Lebrija. Se toma una medida unificada", dice Beltrán.



"Cabe destacar que la movilidad desde Girón hacia Lebrija no estará sujeta a esta

determinación en la presente etapa. Además, la medida no afectará los cascos urbanos de Girón, Floridablanca y Piedecuesta, limitándose a los corredores viales mencionados anteriormente", dice el comunicado de la Alcaldía.



José Fernando Sánchez, alcalde de Floridablanca, indicó que el pico y placa en su localidad será de la siguiente manera: " va a estar única y exclusivamente sobre la autopista que viene comunicando al municipio de Piedecuesta, que atraviesa Florida y pasa a Bucaramanga, es un plan piloto de tres meses".

Nuestro director @cebuenocad participó en nueva sesión del Consejo Metropolitano de Movilidad, mediante trabajo articulado de los organismos de tránsito se avanza en la definición de medidas de mejora de la movilidad, lideradas por el alcalde @soyjaimeandres. pic.twitter.com/LnavVTM0gy — Tránsito Bucaramanga (@transitobucara) February 15, 2024

Carlos Bueno, director de tránsito de Bucaramanga, dijo que el pico y placa será unificado, esto quiere decir que la restricción que había para Bucaramanga tendrá el mismo número para los otros tres municipios. Siendo así, el viernes, 1 de marzo será para los dígitos 7 y 8.





Melissa Múnera Zambrano

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.