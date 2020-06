Rotará el pico y placa en Bucaramanga

Desde el próximo miércoles 1 de julio, la medida del Pico y Placa tendrá cambios para los carros particulares, motocicletas y vehículos de toda clase de servicio, (excepto taxis) que circulan por la capital santandereana.

De acuerdo a la Resolución 115 de 2020, desde esa fecha y durante los meses de julio, agosto y septiembre, el pico y placa será el siguiente:



Los días lunes (excepto los festivos) tendrán restricción los vehículos con placas terminadas en 1 y 2; para el día martes, no podrán circular los vehículos de matrículas finalizadas en 3 y 4; los miércoles el turno será para las placas que concluyan en 5 y 6; los jueves, vehículos terminados en los dígitos 7 y 8, mientras que los viernes será para los terminados en 9 y 0.



Le puede interesar: Gremio de moteles en Santander pide su reactivación

Restricción para los sábados

La medida aplicará de la siguiente manera los días sábado: 4 de julio: 9 y 0, 11 de julio: 1 y 2, 18 de julio: 3 y 4, 25 de julio: 5 y 6, y así sucesivamente para los fines de semana de agosto y septiembre.



La restricción continuará aplicando en los horarios acostumbrados: de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. y los sábados desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.



Tenga presente que este cambio de dígitos forma parte de las rotaciones previstas para el año; por tal razón, no habrá semana pedagógica. Infringir el pico y placa conlleva a una multa equivalente a $453.901 y el vehículo podría ser inmovilizado.



BUCARAMANGA