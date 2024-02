Habrá pico y placa metropolitano en Bucaramanga: conozca cómo y dónde regirá

Luego de una reunión entre los alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga que le competen a Piedecuesta, Girón y Floridablanca se concluyó que habrá pico y placa metropolitano, es decir, que los cuatro municipios tendrán restricción de vehículos y motos.



Aunque aún no se conocen detalles de la medida, lo que es Piedecuesta, Floridablanca y Girón tendrá restricción en las autopistas que conectan a las mencionadas localidades.



Siendo así, habrá pico y placa en la autopista entre Bucaramanga - Floridablanca y Piedecuesta, en el anillo vial que conecta a Girón con Floridablanca y la vía que conecta a la capital de Santander con Girón.

En junta @AreaMetroBga se acuerda que, existirá un Pico y Placa Metropolitano en todos los municipios del área pero por zonas específicas.



Cada municipio será el encargado de socializar los sectores y puntos donde regirá la medida. — Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) February 8, 2024

Jaime Andrés Beltrán, alcalde de Bucaramanga, indicó que esta medida regirá por tres meses como un plan piloto, tras una decisión de un juez que dice que hasta el 16 de febrero se deben tomar medidas para mejorar la movilidad de los municipios.

Girón se acoge a medidas tomadas en Junta Metropolitana:

- El Pico y Placa no afectará el casco urbano de Girón ni la vía a Lebrija. Será como prueba piloto durante tres meses mientras realizamos estudios de movilidad🧵… pic.twitter.com/lCrIIVN9Ny — Campo Elías Ramírez (@Campo_Ramirez_) February 8, 2024

Bucaramanga seguirá con el pico y placa que ya estaba estipulado, de 6:00 a.m a 8:00 p.m.



"Los otros municipios serán por las vías principales, es decir, por toda la autopista, no entrará al municipio de Floridablanca, y Girón toma las vías que van hacia Floridablanca y Bucaramanga. ¿Qué quiere decir? que no irá hacia Lebrija. Se toma una medida unificada", dice Beltrán.



"Cabe destacar que la movilidad desde Girón hacia Lebrija no estará sujeta a esta

determinación en la presente etapa. Además, la medida no afectará los cascos urbanos de Girón, Floridablanca y Piedecuesta, limitándose a los corredores viales mencionados anteriormente", dice el comunicado de la Alcaldía.

Como resultado de la reunión de la Junta del AMB coincidimos en:

-Pico y Placa Metropolitano, en Floridablanca aplicará únicamente por la Autopista.

-Hora de rumba hasta la 2 a.m.

-Toque de Queda para menores de edad, todos los días, de 11 p.m. a 5 a.m.#FloridablancaEnOrden pic.twitter.com/5qBjVPXETw — José Fernando Sánchez (@JoseFsanchezc) February 8, 2024

José Fernando Sánchez, alcalde de Floridablanca, indicó que el pico y placa en su localidad será de la siguiente manera: " va estar única y exclusivamente sobre la autopista que viene comunicando al municipio de Piedecuesta, que atraviesa Florida y pasa a Bucaramanga, es un plan piloto de tres meses".

Otras medidas

Además, la hora de la rumba para los cuatro municipios ahora regirá hasta las 2:00 a.m.



Esta decisión se tomó por el incremento de los accidentes en las zonas de discotecas y restaurantes.



Sumado a esto, por la ola de violencia que se vive a las afueras de las discotecas cuando la ciudadanía bajo efectos del alcohol se enfrenta en riñas.

🔴 #Atentos | Esta es la propuesta para implementar el 'pico y placa' metropolitano.



El alcalde de #Bucaramanga, @soyjaimeandres también habló del toque de queda a menores de edad y la unificación del horario de rumba hasta las 2:00 a.m. pic.twitter.com/M6uS5sBIDv — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) February 8, 2024

Toque de queda metropolitano

Otra de las decisiones que se tomaron en conjunto es el toque de queda para menores de edad durante la semana. El horario será desde las 11:00 p.m. Hasta las 5:00 a.m. no pueden estar solos en las calles. ​

Restricción parrillero

Jaime Andrés Beltrán dijo que habrá restricción de parrillero, pero esta información se entregará en los próximos días.



Será una medida que se tomará por el aumento de informalidad y la inseguridad del municipio.



Aún no sale el decreto de las medidas tomadas en la reunión con los alcaldes. Se desconoce la fecha en que comenzarán a regir.



Melissa Múnera Zambrano

Corresponsal de EL TIEMPO- Bucaramanga.