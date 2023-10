Evite multas: este es el pico y placa en Bucaramanga para este viernes 27 de octubre

Bucaramanga está decidida a reducir la congestión del tráfico en zonas urbanas y mejorar la circulación vehicular a través de la implementación del sistema pico y placa.



A partir del 2 de octubre, se realizaron modificaciones en el programa de esta medida en la ciudad. A continuación, se proporciona la información esencial para cumplir con las restricciones y evitar sanciones.

Carlos Enrique Bueno, el director de Tránsito, resalta la importancia de que los dueños de vehículos particulares y motocicletas estén informados acerca de este nuevo esquema.



(Siga aquí: Millonaria recompensa por información sobre los autores de actos vandálicos en Soacha).

Pico y placa para el viernes 27 de octubre



Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023, el pico y placa se aplicará de la siguiente manera:

Lunes: para vehículos con placas terminadas en 7 y 8. Martes: para vehículos con placas que terminen en 9 y 0. Miércoles: para vehículos con placas finalizadas en 1 y 2. Jueves: para vehículos con placas que terminen en 3 y 4. Viernes: para vehículos con placas que terminen en 5 y 6.

En consecuencia, el viernes 27 de octubre, los automóviles con placas cuyos últimos dígitos sean 5 y 6 no podrán circular por la ciudad durante los horarios establecidos.



(Lea más: Indignante: Pasajeras agreden a conductora de bus por no dejarlas colar).



Es importante señalar que los horarios de restricción seguirán siendo los habituales: de lunes a viernes, de 6 a. m. a 8 p. m., y los sábados, de 9 a. m. a 1 p. m.



Además, los taxis también están sujetos a esta medida de la Alcaldía, por lo que este viernes no podrán circular los vehículos con placas que terminen en 1 y 2.

Sanciones por incumplimiento



Las personas que sean sorprendidas circulando durante los horarios de restricción se enfrentarán a multas económicas.



(Además: Estos son los pros y contras del nuevo tren que conecta con Orlando, en Miami).



La multa por no cumplir con esta medida equivale a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes.

Adicionalmente, los infractores deberán cubrir los gastos relacionados con la inmovilización del vehículo, los servicios de grúa necesarios y el tiempo de estacionamiento en los patios designados por el departamento de Movilidad.

Más noticias

*Este contenido fue reescrito con asistencia de una inteligencia artificial basada en información de la Alcaldía de Bucaramanga, y contó con la revisión de la periodista y un editor.



ALEJANDRA OSPINA CORDERO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO