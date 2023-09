La ciudad de Bucaramanga mantiene su compromiso constante con la congestión vehicular en áreas urbanas y la mejora de la fluidez del tráfico. Como parte de las iniciativas en curso, este lunes 11 de septiembre continúa implementándose el sistema de pico y placa.

Para este mes, se mantendrá el mismo esquema que estuvo en vigor durante julio y agosto. Esta medida tiene una rotación trimestral y busca mejorar la movilidad en la ciudad.

Los horarios de pico y placa se van a mantener en las franjas habituales, desde las 6 a.m. hasta las 8 p.m., de lunes a viernes, y los sábados de 9 a.m. a 1 p.m.

El esquema de restricción por placas para septiembre es el siguiente



Lunes: placas terminadas en 5 y 6. Martes: placas terminadas en 7 y 8. Miércoles: placas terminadas en 9 y 0. Jueves: placas terminadas en 1 y 2. Viernes: placas terminadas en 3 y 4.

Teniendo en cuenta el esquema, este lunes 11 de septiembre tendrán restricción de movilidad aquellos vehículos cuya matrícula finalice en 5 y 6.

Además, los sábados de septiembre se aplicará la restricción de la siguiente manera:

Sábado 16 de septiembre: placas terminadas en 9 y 0. Sábado 23 de septiembre: placas terminadas en 1 y 2. Sábado 30 de septiembre: placas terminadas en 3 y 4.

Es importante recordar que para este mes no se presentan cambios sustanciales en la medida, no habrá semana pedagógica durante septiembre. Por lo tanto, se recomienda a los conductores acatar la restricción para evitar sanciones, ya que la multa por no cumplir con la medida de pico y placa asciende a $ 575 mil y el vehículo puede ser inmovilizado.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por la a Alcaldía de Bucaramanga, y contó con la revisión de un periodista y un editor.



DANIELA GONZÁLEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

