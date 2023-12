¡Pilas! Así regirá la medida del pico y placa este lunes 11 de diciembre en Bucaramanga

A medida que se aproxima el lunes 11 de diciembre, los conductores en Bucaramanga deben estar atentos a las regulaciones vigentes del pico y placa, una medida clave para gestionar la demanda de transporte y mejorar la movilidad urbana

Pico y placa lunes 11 de diciembre

Los conductores deben recordar que el horario de restricción para el pico y placa en Bucaramanga es de lunes a viernes de 6 a.m. a 8 p.m. y los sábados de 9 a.m. a 1 p.m. Por lo tanto, durante estas horas, los vehículos con placas terminadas en 7 y 8 no deberán circular.



El pico y placa en Bucaramanga para el lunes 11 de diciembre se aplicará a los vehículos con placas terminadas en los números 7 y 8. Es importante destacar que el pico y placa también aplica para motos. Las motocicletas con placas que terminen en 7 y 8 igualmente deberán acatar la restricción este lunes.

La medida aplica para carros particulares y taxis. Foto: Instagram: @transitodebucaramanga

Así funciona la medida

Para el segundo semestre de 2023, la medida de pico y placa en Bucaramanga funciona de este modo:



Lunes: 7 y 8. Martes: 9 y 0. Miércoles: 1 y 2. Miércoles: 1 y 2. Jueves: 3 y 4. Viernes: 5 y 6.

Pico y placa taxis

El pico y placa también aplica para los taxis que transitan por Bucaramanga, en un horario comprendido entre las 7 a. m. y las 9 p. m. Para el caso del lunes 11 de diciembre de 2023, los taxis con placas terminadas en 5 y 6 no podrán circular por la ciudad.

#AmigoTaxista 🚖



📌Tenga presente el Pico y Placa para taxis



🗓️ Miércoles 6 de diciembre: 9⃣ y 0⃣ pic.twitter.com/mPCAOZ2W9G — Tránsito Bucaramanga (@transitobucara) December 6, 2023

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por Alcaldía de Bucaramanga y contó con la revisión de la periodista y un editor.