Termine el año sin multas: pico y placa en Bucaramanga para el jueves 28 de diciembre

Bucaramanga se prepara para otro día de pico y placa, una medida que forma parte de un esfuerzo continuo por mejorar la fluidez del tráfico y reducir los niveles de contaminación en la ciudad.



El pico y placa, una medida que ha evolucionado significativamente desde su introducción en Colombia en 1998, busca equilibrar la necesidad de desplazamiento de los ciudadanos con la sostenibilidad ambiental y la eficiencia urbana.

Pico y placa en Bucaramanga para el 28 de diciembre

Según la Resolución 595 de 2022, que establece la reglamentación para el año en curso, los horarios de restricción serán los siguientes:

Vehículos particulares

Los carros particulares con placas que terminan en 3 y 4 no podrán circular. Este grupo incluye la mayoría del parque automotor y, por ende, representa un segmento crucial en las estrategias de control de tráfico. Horario general de restricción de 6 a. m a 8 p. m.

Motos

Las motocicletas con placas terminadas en 3 y 4 tendrán restricción desde las 6 a. m. hasta las 8 p. m.

Taxis

Los taxis con placas terminadas en 7 y 8 también estarán sujetos a la restricción de pico y placa. Este grupo de vehículos, esencial para el transporte público en la ciudad, juega un rol clave en la movilidad urbana, especialmente durante las temporadas festivas. La restricción estará vigente en el intervalo de 7 de la mañana a 9 de la noche.

Multa por incumplir el pico y placa

Los conductores que no cumplan con las restricciones del pico y placa en Bucaramanga deben estar preparados para enfrentar sanciones importantes. Circular durante los horarios prohibidos no solo es una infracción a las normativas de tránsito, sino que también acarrea penalizaciones económicas considerables.



En el caso de ser detectados incumpliendo esta medida, los conductores se verán sujetos a una multa que equivale a 15 salarios mínimos legales vigentes. Sin embargo, las implicaciones financieras no terminan ahí.



Además de la multa, los infractores incurren en costos adicionales que pueden incluir el pago de servicios de grúa y tarifas de almacenamiento del vehículo en los parqueaderos designados por el Departamento de Movilidad, lo que aumenta significativamente el costo total de la infracción.

Atento a las medidas. Foto: Instagram: @transitodebucaramanga

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de Tránsito Bucaramanga, y contó con la revisión de la periodista y un editor.



JOHAN STEVEN GUERRERO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO