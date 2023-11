¡Pilas! Así regirá el pico y placa en Bucaramanga este jueves 23 de noviembre

Los residentes y visitantes de Bucaramanga deben estar atentos a las restricciones de tráfico de Pico y Placa vigentes para este jueves 23 de noviembre.



De acuerdo con la programación establecida y la Resolución 595 de 2022, la medida afectará a determinados vehículos para mejorar la movilidad y reducir la congestión en la ciudad.

Pico y placa jueves 23 de noviembre

Este jueves, los vehículos con placas terminadas en los números 3 y 4 no podrán circular. Esta restricción aplica tanto para vehículos particulares como para motos.



Es crucial que los conductores tengan en cuenta que la restricción de Pico y Placa está vigente desde las 6:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Se recomienda planificar los viajes con antelación para evitar contratiempos.



La implementación del Pico y Placa en Bucaramanga busca mejorar la movilidad urbana, reduciendo la congestión vehicular durante las horas pico.



Esta medida no solo facilita la movilidad, sino que también contribuye a la disminución de los niveles de contaminación y promueve el uso de medios de transporte alternativos como el transporte público, bicicletas y patines.

Pico y placa en Bucaramanga. Foto: Transito Bucaramanga

De esta forma rige la medida

Para el segundo semestre de 2023, la medida de pico y placa en Bucaramanga funciona de este modo:

Lunes: 7 y 8. Martes: 9 y 0. Miércoles: 1 y 2. Jueves: 3 y 4. Viernes: 5 y 6. Sábado 25 de noviembre: 9 y 0.

Pico y placa para taxis

El pico y placa también aplica para los taxis que transitan por Bucaramanga, en un horario comprendido entre las 7 a.m. y las 9 p.m.



Para el caso del jueves 23 de noviembre de 2023, los taxis con placas terminadas en 7 y 8 no podrán circular por la ciudad.



*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de la Alcaldía de Bucaramanga, y contó con la revisión de la periodista y un editor.



LAURA CAMILA RAMOS

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO