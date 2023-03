De acuerdo a la última resolución para esta medida emitida por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga en diciembre del año pasado, el pico y placa para carros particulares y motos durante este jueves 8 de marzo de 2023 está definido de la siguiente manera dentro la capital santandereana:

Número de la placa: 5 y 6.

Esta restricción abarca a todo vehículo particular, incluyendo carros y motos, y se toma siempre el último número de la placa sin importar el tipo de vehículo. La medida rige desde las 6:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en toda la ciudad. Para los taxis también hay pico y placa el día de hoy, entre 7:00 a.m. a 9:00 p.m., y corresponde a los número de placa 1 y 2 (también en estos se toma el último número de la placa).

Pico y placa para el primer trimestre de este año en Bucaramanga. Foto: Alcaldía de Bucaramanga

A diferencia de otras urbes nacionales donde también se implementa esta regulación, el pico y placa en Bucaramanga aplica también a automotores de placa oficial, diplomáticos, consulares, de importación temporal y de matrícula extranjera. Además, aplica también para vehículos de servicio público, con la excepción de aquellos en esta categoría que prestan servicio individual, como los taxis (sin embargo, como ya se mencionó, hoy, mañana y el viernes de esta semana sí hay pico y placa para taxis debido una medida excepcional impuesta desde el anterior lunes), y aquellos en esta categoría que son de transporte masivo o colectivo.

#AmigoTaxista 🚖

Tenga en cuenta el Pico y Placa para Taxis, vigente del 06 de marzo al 10 de marzo de 2023 pic.twitter.com/3Pu3dtOOE4 — Tránsito Bucaramanga (@transitobucara) March 8, 2023

Hay ciertos vehículos específicos exentos de la medida, que incluyen a los que prestan autorizadamente servicios de salud, los que transportan continuamente personas en condición de discapacidad, los híbridos (bien sea que funcionen con gas o electricidad), entre otros.

Recuerde que si usted matricula su vehículo en Bucaramanga puede obtener el beneficio de estar exonerado de la medida entre las 9:00 a.m. a 5:00 p.m. (la hora valle), y que también se puede pagar por una exención general, opción que sin embargo solo aplica para empresas que requieran realizar transportes en actividades específicas y autorizadas por la Dirección.

Si su vehículo no proviene del área metropolitana, el pico y placa de la ciudad no aplica en este pero tendrá el requerimiento de mostrar el último tiquete de peaje del mismo día en que circula.

