Con el objetivo de hacer de la movilidad algo más fluido, las autoridades de Bucaramanga le han dado prioridad al pico y placa. Medida que descongestiona las vías y que prohíbe a algunos vehículos tener una circulación ordinaria por la capital de Santander.



La multa que obtendrán quiénes no acaten la normativa será de $522.900 pesos, además de la inmovilización inmediata del vehículo. Misma restricción que regirá desde las 6 a.m. hasta las 8 p.m.



(Le podría interesar: Con signos de maltrato aparece otro manatí muerto en afluente de Barrancabermeja)

Para este jueves 9 de marzo, los carros que no podrán transitar en la franja horaria establecida, son aquellos cuya placa termina en 7 y 8. Lo dicho, solo para carros y motos, pues los taxis tienen otra regulación que ya está en vigencia.



Por su parte, los vehículos amarillos que no podrán prestar sus servicios son los que tengan como último digito el 3 y el 4. Esto, en un horario diferente al establecido para carros y motos, ya que aplica desde las 7 a.m. y va hasta las 9 p.m.



(Es de su interés: Ecopetrol se pronuncia frente a ataque con explosivos a oleoducto

oleoducto sufrió ataque con explosivos)