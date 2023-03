En diciembre de 2022, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, expedió el Decreto 595. En dicho documento, se establecimientos las pautas para el desarrollo del pico y placa, desde el 2 de enero hasta el 31 de diciembre del 2023.



Si hoy va a salir en su vehículo y no sabe si debe cumplir con la restricción móvil, conozca a continuación cómo rota la medida:



Para el lunes 6 de marzo de 2023, no pueden circular los autos particulares cuyas placas finalicen en 1 y 2, de 6:00 A.M. a 8:00 P.M. Para motos, se abarcan las mismas medidas que en autos: la limitación se aplica en placas culminadas en 1 y 2, durante el mismo lapso de tiempo.



En el caso de los taxis, la restricción aplica a placas terminadas en 7 y 8. El horario es de 7 A.M. a 9 P.M.

El no cumplimiento del pico y placa conduce a una multa de 15 salarios mínimos legales vigentes e inmovilización de vehículo.

