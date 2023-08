El sistema de Pico y Placa en Bucaramanga, que aplica tanto a motocicletas como a vehículos particulares, experimentó modificaciones desde el 16 de agosto de 2023.



Esta medida, que opera por alternancia de dígitos, se mantendrá vigente de lunes a viernes desde las 6:00 a.m. hasta las 8:00 p.m., así como los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.



(Le puede interesar: Motociclista involucrado en accidente y muerte de universitaria no tenía papeles).

Un cambio relevante en este año 2023 radica en la alteración de la secuencia de placas que determina qué números pueden circular en cada día. Esta modificación se implementó a partir del 3 de enero, lo que llevó a la definición de nuevos patrones de circulación de acuerdo a los números de placas. Durante todo el primer trimestre del año en curso, estas restricciones basadas en los números de placa permanecerán invariables, hasta que se retome la variación habitual.



(Le puede interesar: 'Me sentí amenazado': youtuber eliminó videos con camisa de la selección Colombia).

Facebook Twitter Linkedin

Pico y placa Bucaramanga. Foto: Jaime Moreno / EL TIEMPO

El miércoles 16 de agosto, el Pico y Placa regirá para los vehículos cuyas placas terminen en 9 y 0.



El objetivo principal de estos ajustes en el Pico y Placa es optimizar la movilidad en Bucaramanga y mitigar los problemas de tráfico que puedan surgir. La administración local hace un llamado a los ciudadanos a acatar estas regulaciones para mejorar la calidad del tránsito y el medio ambiente en la ciudad.

Más noticias

Ella era María Juliana, la estudiante de medicina que murió en fatal accidente

La polémica de Bucaramanga por exhibición de libros de diversidad sexual en biblioteca

Bandas criminales amenazaron de muerte al general de la Policía de Bucaramanga

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de la Alcaldía de Bucaramanga, y contó con la revisión de la periodista y un editor.