Tenga en cuenta: mañana rota el pico y placa en Bucaramanga

Desde mañana viernes primero de octubre rota el pico y placa en Bucaramanga.



(Le puede interesar: La explicación del extraño fenómeno en el cielo de Barrancabermeja)

Esta es la cuarta y última rotación del año y queda de la siguiente manera:



Los días lunes no podrán salir los carros y las motocicletas cuyas placas terminen en dígitos 1 y 2; los martes 3 y 4; los miércoles 5 y 6; los jueves 7 y 8; y los viernes 9 y 0.

Recuerde que de lunes a viernes, el horario de aplicación de la medida es de 6:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

​

Los sábados, el horario será entre las 9:00 a.m. y la 1:00 p.m; y su rotación quedará de así:



(Le recomendamos: Así es la vida de 6, el joven con el nombre más corto de Colombia)



• Placas 5 y 6: octubre 2, noviembre 6 y diciembre 11.

• Placas 7 y 8: octubre 9, noviembre 13 y diciembre 18.

• Placas 9 y 0: octubre 16, noviembre 20 y diciembre 25

• Placas 1 y 2: octubre 23 y noviembre 27.

• Placas 3 y 4: octubre 30 y diciembre 4.



La directora de Tránsito de Bucaramanga, Andrea Juliana Méndez Monsalve, reiteró que esta nueva rotación se mantendrá hasta el 31 de diciembre del presente año, y advirtió a los conductores tener presente que no habrá semana pedagógica. Por lo tanto, las sanciones económicas a la que se exponen los infractores se impartirán desde este viernes.



La multa por no acatar la restricción de pico y placa equivale a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes; cerca de $438.000 y la posibilidad que su vehículo pueda ser inmovilizado.



BUCARAMANGA

Más noticias de Colombia

Sicarios atentaron contra líder de recicladores en Casanare

¿Quién ordenó la muerte del líder estudiantil Esteban Mosquera en Popayán?