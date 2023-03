La capital del departamento de Santander tiene restricción a la movilidad de lunes a viernes de 6 a.m. hasta las 8 p.m. y los sábados de 9 a.m. a 1 p.m.

La medida de pico y placa en Bucaramanga está cobijada en la resolución 595 del 27 de diciembre de 2022, con el fin de mejorar la seguridad en las vías y mitigar su congestión.



Durante el primer trimestre del 2023, es decir, hasta el 31 de marzo no se plantean modificaciones en el pico y placa.



Así, la restricción para el martes 7 de marzo se aplica para carros y motocicletas que tengan placas terminadas en 3 o 4.



La medida aplica para servicio particular, oficial diplomático, consular, de importación temporal o de matrícula extranjera.



El pico y placa para taxis será cuyos vehículos tengan placas terminadas en 9 o 0. El horario de restricción para estos vehículos es de 7 a.m. 9 p.m.



Además, las ambulancias y vehículos disponibles para el área de la salud que estén identificados permanentemente no tienen restricción. Tampoco los que están dedicados a la asistencia funeraria, vehículos destinados a medicina veterinaria ni vehículos con motores eléctricos debidamente registrados.

