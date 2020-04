Tres municipios de Santander aplicarán el ‘pico y cédula' para mercar

Los municipios de Floridablanca, Girón y Piedecuesta adoptaron una medida de ‘pico y cédula’ con la cual se limitan horarios y personas que pueden ingresar a supermercados según el último dígito de su cédula.



Para Floridablanca, la medida será así: personas cuyas cédulas terminen en 1 y 2 (lunes), 3,4,6 (martes), 5,9,0 (miércoles), 7,1,8 (jueves), 9 y 2 (viernes), 8,3,6 (sábado) y domingos 0,4,5.

Para Girón, (lunes), 1,2,7 (martes) 3,4,6 (miércoles) 5,9,0 (jueves) 7,1,8 (viernes) 9 y 2 (sábado) 8,3,6 (domingo) 0,4,5.

En Piedecuesta, solo se podrá mercar entre las 9:00 y las 11:00 a. m. y de 2:00 a 4:00 p. m. de lunes a viernes. Los fines de semana cambia el horario.



Los ciudadanos en Piedecuesta podrán salir a mercar así:



Lunes: de 9:00 a.m. a 11:00 a.m:0 y 1 y de 2:00 p.m a 4:00 p.m, cédulas terminadas en 2 y 3.

Martes: de 9:00 a.m. a 11:00 a.m: 4 y 5 y de 2:00 p.m a 4:00 p.m, cédulas terminadas en 6 y 7.

Miércoles: de 9:00 a.m. a 11:00 a.m: 8 y 9 y de 2:00 p.m a 4:00 p.m, cédulas terminadas en 0 y 1.

Jueves: de 9:00 a.m. a 11:00 a.m: 2 y 3 y de 2:00 p.m a 4:00 p.m, cédulas terminadas en 4 y 5.

Viernes: de 9:00 a.m. a 11:00 a.m: 6 y 7 y de2:00 p.m a 4:00 p.m, cédulas terminadas en 8 y 9.

Sábado: de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.: 0 y 2; de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.: 2 y 3 y de 3:00 a 5:00 de la tarde, cédulas terminadas en 4 y 5.

Domingo: de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.:6 y 7; de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. cédulas terminadas en 8 y 9.

En Bucaramanga aún no han establecido alguna medida al respecto.



BUCARAMANGA