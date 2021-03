Personería de Bucaramanga les debe millonaria suma a contratistas

Más de 50 contratistas de la Personería de Bucaramanga están esperando su salario desde el primer semestre del año pasado y a la fecha el pago no ha llegado.



(Le puede interesar: Viajaba en un bus interdepartamental y la robaron con machete)

Cansados de esta problemática, decidieron salir a las calles a protestar pidiendo el pago de sus salarios.



"Somos 59 contratistas a los que nos deben los honorarios de toda la vigencia del 2020. Ya se han iniciado acciones constitucionales. Hay personas embarazadas que no han podido pagar seguridad social", indicó uno de los contratistas afectados.



El actual personero, Daniel Arenas, aseguró que no hay recursos para hacer los pagos.



(Lea también: Video: acorralaron a un hombre y le robaron hasta las medias)



"Los tres personeros interinos anteriores desangraron la institución y la dejaron en bancarrota", indicó.



Sin embargo, el actual personero también hizo contrataciones este año.



"Nos deben todo ese dinero y aún así siguen contratando. Dicen que no hay plata pero siguen haciendo contratos, uno no entiende", indicó un contratista que pidió reserva en su nombre.



(Además: Con velatón piden investigar muerte de universitaria en Bucaramanga)



A principio de año la entidad también se vio envuelta en un escándalo por celebraciones de cumpleaños de funcionarios dentro de las instalaciones de la Personería sin tapabocas.

Más noticias de Colombia

Robaron casa de familiares de Jorge Oñate cuando estaban en su sepelio

Estos son los sitios donde más ha temblado este año en Colombia

BUCARAMANGA