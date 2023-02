Cody, un perro de raza schnauzer de ocho años, fue llevado al Hospital Internacional de Colombia, HIC, ubicado en Piedecuesta, Santander, con el fin de visitar a su ama llamada Marlene Muñoz Díaz, quien llevaba 11 días en hospitalización.



La paciente contó que se le fue todo el dolor que sentía al ver a su mascota, que asegura es su 'nieto' que no ha tenido.



Por 45 minutos en su habitación de la entidad médica disfrutó de la compañía de su perro que le inyectó un poco de tranquilidad y armonía de tantos días que lleva en una cama y que con tanto tiempo le generaba ansiedad.

Mujer que estaba enferma se sintió mejor con visita de su perro Foto: FCV

“Llegó y enseguida se me quitó el dolor, no sé si de la emoción o qué, pero de verdad que fue como un alimento para el alma, una anestesia. El no venía comiendo y se la pasa mirando hacia la ventana, según me cuenta mi familia. Sé que esta visita fue muy buena tanto para mí como para él. Le dije que me esperara y yo sé que me entiende”, dijo la paciente.



El médico tratante de la paciente, Omar Arley Torres, indicó que la llegada de la mascota de Marlene a la institución le ayudó a cambiar de actitud ante el dolor que estaba teniendo.



"El acompañamiento de la mascota ha sido muy favorable. La paciente ha tenido una respuesta hacia el dolor de manera positiva. Esto complementa la actividad de los medicamentos que se le han suministrado en la institución”, anotó.



Según el HIC, cuando una persona se encuentra con su mascota libera una serie de neurotransmisores que la ayudan a relajarse, disminuir la ansiedad y sentirse más confortable.



Por lo anterior, la entidad médica implementó la visita terapéutica de animales con el fin de mejorar el estado de ánimo del paciente.

¿Qué debe hacer para que ingrese su mascota?

"Para autorizar el ingreso de la mascota será necesario presentar un certificado veterinario en el que se evidencie que está libre de enfermedades, tener el carné de vacunas al día y que se encuentre desparasitado. Igualmente, debe recibir un baño antes del ingreso y llegar al hospital en un guacal especial", puntualizó el Hospital Internacional de Colombia.