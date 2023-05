En el área metropolitana de Bucaramanga se prenden las alarmas por los comportamientos de los perros raza Pitbull, luego de conocerse la trágica muerte de un niño de cinco años al ser atacado por cuatro caninos al norte de la capital de Santander.



El último reporte fue en Girón con una menor de 8 años que fue atacada en sus piernas, cabeza y oreja por un Pitbull.



Deben estar con bozal en las calles Foto: Melissa Múnera Zambrano

La situación se originó cuando jugaba con una amiga en la habitación, y el perro abrió la puerta y la atacó. En ese momento, los vecinos intentaron quitar el canino de encima, pero su fuerza era abismal.



Según relata la mamá de la niña, les tocó abrir la boca del animal para evitar que el ataque aumentara en todo su cuerpo.



La mamá de la niña contó que de inmediato fue trasladada al hospital Universitario de Santander, HUS, y tuvo que someterse a una cirugía plástica en la oreja, para reconstruirla.



"Me interrogaron y puse un denuncio por lo sucedido, me dijeron que se iban a llevar al perro. La dueña del animal ha estado pendiente de todo".



La niña ya fue dada de alta y debe recibir serios cuidados ante sus heridas.



MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Periodista de EL TIEMPO - Bucaramanga.