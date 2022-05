Hay indignación en Santander por un reciente caso de maltrato animal que enluta a una familia de Piedecuesta. Mike, un perrito negro de raza criolla, fue lanzado por un desconocido desde el piso 15 del edificio donde vivía con la familia que lo había adoptado.

El caso fue dado a conocer por Camila Romero, la dueña del perrito, quien publicó en sus redes sociales el crimen que habían cometido contra su mascota y la de sus hijos.



"Salió de la casa y no me di cuenta. Pasados unos minutos, noté que no estaba en casa y salimos a buscarlo por los alrededores, pero no lo encontramos. Siendo como las 3 de la tarde fue encontrado sin vida cerca a la torre 1 del Zafiro, en Piedecuesta”, relató la joven.



Tras ver la aterradora escena, la mujer comenzó a indagar con los vecinos qué había sucedido, y algunos le comentaron que vieron cómo un desconocido lanzó desde el piso 15 a Mike. "No sabemos cómo pudo llegar mi perrito hasta allá. Y el vigilante nos dijo que no sabía quiénes eran las personas que vivían en ese apartamento", dijo.



La muerte de Mike ha causado conmoción en Santander, incluso el gobernador Mauricio Aguilar rechazó el cruel acto e hizo un llamado a las autoridades para que adelanten todo el proceso investigativo lo más pronto posible y den con la identidad y el paradero de quien se atrevió a lanzar al perrito desde el piso 15.

Le pido a la @PoliciaBmanga investigación inmediata de este hecho atroz contra un perrito en Piedecuesta. Los animales hacen parte de nuestras vidas, protegerlos es un deber. @darcyquinnr @florezjavier @alcpiedecuesta @CARCDMB. https://t.co/XzM7qJw1pH — MAURICIO AGUILAR HURTADO (@MAguilarHurtado) May 9, 2022

Así mismo, Mario José Carvajal, alcalde de Piedecuesta, les pidió a la Fiscalía y a la Policía que investiguen la muerte de Mike y judicialicen al responsable. "Pido establecer la identidad del individuo que cometió semejante atrocidad. El que es capaz de lanzar un perrito desde un piso 15 no puede estar bien de la cabeza", dijo el mandatario.

Pido a la @FiscaliaCol y a la @PoliciaBmanga establecer la identidad del individuo que cometió semejante atrocidad. El que es capaz de lanzar un perrito desde un piso 15 no puede estar bien de la cabeza. pic.twitter.com/OIiWC08f0D — Mario José Carvajal Jaimes (@mariojcarvajal) May 9, 2022

Entre tanto, La Policía Metropolitana de Bucaramanga anunció que está realizando las indagaciones para dar con el responsable.

