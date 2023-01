Un hecho de supuesto maltrato y abandono animal se registró en Bucaramanga. Un conductor grabó un video de casi dos minutos en el que se evidencia cómo un perro corre desesperadamente detrás de un taxi en donde se movilizaría la que sería su dueña y que recorre varias cuadras.



Quien graba el video se acerca al vehículo y le pide a la mujer que recoja al cachorro y le solicita que no lo abandone, a lo que ella responde que el animal suele seguirla a todos lados. "Recojan el perrito, no lo dejen botado, no lo abandone", dice en el video.

Hace un año pasó lo mismo, un perro corriendo detrás de un carro persiguiendo a su amo que lo abandona. SIGAN diciendo que los animales ni sienten y por inercia corre detrás de quien ama. Si no van a asumir esa responsabilidad no lo compren o adopten. Rompe el corazón ver esto. pic.twitter.com/78UmKWjAUC — Mely Múnera (@MelyMunera) January 10, 2023

Finalmente, el taxista nunca para para recoger el canino. Este video captó la atención de los animalistas y ambientalistas quienes rechazaron esta acción de la supuesta ama.



Por su parte, la Policía de Bucaramanga informó que luego de que la pieza audiovisual se hiciera viral lograron rescatar al cachorro.



"Identificamos al animal, es una perrita, tiene año y medio y está en el poder de la policía ambiental y ecológica. Escucharemos a su ama en una indagación para verificar si se queda con el animal", explicó el general José James Roa.