Periodista denuncia que soldados abusaron de ella y su mamá embarazada

"Nos meten monte adentro y comienzan a abusar de mi mamá, se intercalaban para abusar de ella. Uno de ellos me empieza a preguntar por un libro que yo llevaba y comienza a tocarme", relata Manary Figueroa.

Figueroa es una periodista santandereana que reveló este miércoles haber sido víctima de abuso sexual por parte de militares cuando tenía cinco años. Su mamá tenía 24 años aquel 29 de enero de 1995 y estaba esperando un bebé, tenía cuatro meses de gestación.



Los hechos, que fueron revelados por la periodista este 1 de julio en la cadena Caracol Radio, habrían sucedido entre el corregimiento de San Rafael y Arauquita, en el departamento de Arauca.



EL TIEMPO se comunicó con la periodista y ella narró los hechos.



Su tío, su mamá y ella iban viajando hacía la casa de su abuelo a llevarle unas cosas que necesitaba. Eran las dos de la mañana cuando un retén de militares los detuvo.

"A esa hora hay un retén de militares del Ejército Nacional y ahí nos paran dos soldados. Comienzan a preguntar cosas. Nos dicen que debemos bajarnos y nos preguntan que por qué estábamos por ahí a esa hora. Mi tío se opone y le golpean en la cabeza", cuenta Manary.



Las bajaron de la camioneta y las llevaron al monte. A ella la sentaron en un tronco y a su mamá la llevaron a un metro y medio de ella, las separaban unos arbustos.



La periodista relató que mientras los dos hombres abusaban de su mamá, también abusaron de ella. "Se intercalaban, entonces uno de ellos al ver que el otro se demoraba, aprovechó que yo estaba ahí", indicó.



Hace poco, Manary le preguntó a su madre por qué no las habían asesinado, su mamá le contestó: "Uno de ellos me preguntó que si me había gustado y yo le dije que sí, básicamente por eso no nos asesinaron”, dijo la mamá a Manary.



Madre e hija llegaron al pueblo caminando. Su mamá se dio cuenta que ella también había sido abusada y se fueron a Urgencias.



"Cuando mi mamá dijo que había sido el Ejército Nacional, todo el mundo se le fue encima, no le creyeron y ella decidió no decir nada más", indicó Manary.

La periodista relató la historia de la que fue víctima a sus cinco años. Foto: Suministrada por Manary Figueroa.

Los dos presuntos responsables pagaron dos años de cárcel por este delito y cuando quedaron en libertad las amenazaron.



"Dos años después de todo el proceso, ellos salen de la cárcel y comienzan a amenazarnos de muerte. Al punto que nos tocó desplazarnos desde Arauca a Santander por este motivo", cuenta la periodista.



Su mamá se volvió activista social, debió salir del país y quedó con un problema en el sistema nervioso por el cual está medicada. Manary sufre de problemas de ansiedad a raíz de esta situación.



"En el alma quedan unas secuelas que uno jamás olvida. En el cuerpo también, yo no comía, no dormía, dejé de hablar mucho tiempo (...) Mi mamá estuvo en un centro psiquiátrico mucho tiempo", indica Manary.



Según la periodista, el Estado le dio a su mamá 20 millones de pesos como indemnización.



La periodista Manary Figueroa indicó que decidió denunciar y revelar su identidad, luego de conocerse que un grupo de militares habrían violado a unas menores en días pasados.



"Yo ya tengo que vivir con esto, pero hago un llamado porque esto no puede seguir pasando. Dejen de decir que son casos aislados", indicó Manary.



En el mismo momento en el que se conoció esta denuncia de la periodista, el comandante del Ejército, el general Eduardo Zapateiro, confirmó que hay 118 integrantes del Ejército investigados por hecho que involucran abuso sexual con menores.



BUCARAMANGA