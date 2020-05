Periodista huyó del país por amenazas y se contagió de coronavirus

Felipe Sánchez tiene 23 años, es un colombiano quien hasta hace seis meses presentaba noticias en el canal regional Telecafé en Pereira.

Amenazas en su contra y un presunto atentado del que iba a ser víctima, lo hicieron salir del país y pedir asilo político en Estados Unidos.



Antes de ingresar al canal regional en Pereira, Sánchez se desempeñaba en el área de prensa del partido Centro Democrático en el Congreso de la República, hecho al que atribuye las amenazas que comenzó a recibir en noviembre del 2019, “me llegaban panfletos a mi casa. Me iban a hacer un atentado en plena circunvalar pero pudieron alertarme antes y ahí yo dije: tengo que salir de este país, a mí me van a matar”, relata el periodista.



Se radicó en la ciudad de Nueva York en Estados Unidos, ya que allí vive una tía y sus primas y desde noviembre trabajaba en una empresa y hacía informes para el canal desde Nueva York, mientras salían sus documentos del asilo político.



Se quedó sin trabajo en marzo de este año cuando inició la pandemia pero el momento más duro de su estadía fue el pasado viernes 22 de mayo, cuando recibió los resultados de su prueba de coronavirus que confirmaba el temor de Felipe, se había contagiado.

El colombiano se encuentra en Nueva York, esperando asilo político. Foto: Archivo particular

“Lo único que está abierto son los supermercados de grandes superficies y las pequeñas tiendas están cerradas por lo que debemos ir a hacer mercado a estos almacenes y no hay controles, nos toca hacer filas larguísimas, yo creo que pude contagiarme allí”, indicó el joven.



Hasta el momento, él solo tiene síntomas de gripe, desaliento y dolor para respirar. No tiene ninguna enfermedad que pueda empeorar su estado de salud, sin embargo, siente temor de tener que ir a un hospital, no solo porque no cuenta con seguro médico, sino por la crítica situación que se vive en este lugar.



“La situación está tan crítica que el solo hecho de que te sientas mal y debas ir a un hospital es como firmar un acta de defunción porque todo el que entra al hospital se agrava más y hay más probabilidades de que muera”, cuenta Felipe.



Felipe lucha con esta enfermedad aislado en un cuarto de la casa de su tía, “Menos mal en mi caso no debo pagar una renta porque acá pueden costar hasta mil dólares la semana del alquiler de una habitación. Ahora estoy parado en todos mis trabajos pero afortunadamente tengo dónde vivir”, dice Felipe.

Su visa ya se venció, ahora debe esperar dos años para que le salga el asilo político.



​Felipe esperar poder recuperar de la enfermedad y poder estudiar Ciencias políticas, pero por lo pronto, él lo único que quiere es seguir despertando cada mañana con vida, “uno no sabe si mañana en la mañana voy a despertar con vida o si voy a despertar muy grave y mis pulmones vayan a colapsar, si me va a faltar del todo la respiración, ese es el temor que uno tiene”, asegura Sánchez.



BUCARAMANGA