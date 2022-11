La inseguridad no da tregua en Bucaramanga, esta vez fue hacia una periodista de RCN Radio quien se movilizaba en el sistema de transporte masivo Metrolínea y al bajarse en la parada de Diamante Dos fue intimidada por un señor que aparentemente, por su físico, no generaba desconfianza.



Describió que el sujeto con tapabocas la acosó con un cuchillo "gigante" en su cara para que le entregara su bolso. Estefanía Pedraza quedó estupefacta y no supo qué hacer.

En seguida, el ladrón volvió, la intimidó con el arma blanca y la periodista reaccionó entregándole sus pertenencias.



"Es el miedo, yo estaba en la estación, la estación estaba sola, el tipo estaba bien vestido, tenía tapabocas, sacó un cuchillo grandísimo, uno de cocina, me lo apuntó en la cara, y me dijo que le entregara el bolso, quedé quieta, no respondía, me volvió a puntar con el cuchillo, le entregué el bolso, salio corriendo", describió Pedraza.



Stefanía reportó a la estación de Metrolínea pero las autoridades, al parecer, no llegaron y decidió irse del lugar por la oscuridad y temor que tenía en el momento.



Un hecho similar sucedió en febrero en el Mesón de los búcaros que terminó en tragedia cuando un señor con un cuchillo intimidó a Nickol Valentina, una niña de 15 años, por robarle su celular.



En este hecho, la niña murió por recibir varios ataques con arma blanca. El repudio de la comunidad no se hizo esperar ante la inseguridad y falta de vigilancia y cámaras en la ciudad.​