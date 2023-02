Ana Francisca Coronado, alcaldesa de Suratá, fue suspendida por la Contraloría horas antes de que se realizara una reunión para la asamblea corporativa de la autoridad ambiental, CDMB.



Diputados del departamento de Santander, como lo es Ferley Sierra, un opositor 100% del gobierno de Mauricio Aguilar, indicó que esta suspensión se debe a las "jugadas políticas" porque hoy es la elección del consejo directivo y quieren poner 'fichas' para que la autoridad quede con poder del actual gobierno.

"Necesitan elegir cuatro alcaldes para que conformen el consejo directivo de la CDMB, y qué casualidad, los que no se le arrodillan al clan Aguilar amanecen con suspensiones, investigaciones de la Controlaría, como sucede con la alcaldesa de Suratá", dijo Ferley.



Según el diputado, el 22 de febrero hubo una resolución suspendiendo a la mandataria, y sin ninguna explicación y motivo. Alertó porque la Contraloría estaba siendo administrada por Fredy Anaya, y quien está a cargo actualmente, es muy allegada al clan "Aguilar".



Por su parte, la alcaldesa de Suratá habló fuertemente sobre este caso y dijo que el gobernador la estuvo llamando para que fuera a su despacho, nunca fue, pero le pareció curioso porque durante estos tres años de mandato, supuestamente, Mauricio Aguilar, no la ha atendido.



"Es una persecución del gobernador, porque no me dicen o la justificación del porqué me suspenden. Mauricio Aguilar me dijo que fuera su despacho, son varias llamadas, para que fuera el lunes y martes, luego me cancelaron, nunca me dio una cita en tres años, que siempre le pedí y ahora me llama, quién sabe para qué sería", anotó la alcaldesa.

¿Qué dice la Contraloría?

A través de un comunicado, Blanca Luz Clavijo, contralora departamental, explicó que la suspensión provisional a la alcaldesa de Suratá se emitió hace ocho días y no obedece a ninguna jugada o movimiento político.



Explicó que el proceso de esta suspensión es de responsabilidad fiscal por material probatorio que tiene la entidad.



​Finalmente aclaró que la entidad no tiene el poder de destituir a los mandatarios, lo cual este proceso sería falso.