El rifirrafe entre gobernador de Santander y alcalde de Bucaramanga

El detonante del cruce de inconformidades entre el alcalde de Bucaramanga y el gobernador de Santander ha sido un contrato en el que ambas entidades están vinculadas.

Se trata de una millonaria licitación por más de 100 mil millones de pesos para la vía La Virgen- La Cemento al norte de Bucaramanga que lidera el Idesan, instituto que es manejado por la Gobernación de Santander.



La semana pasada el alcalde denunció ante la Fiscalía las presuntas irregularidades que evidenció en la contratación donde habría una falsificación de documentación sobre miembros del comité evaluador de la licitación.



“No podemos permitir que el Clan Aguilar siga pretendiendo quedarse con la plata de los santandereanos”, dijo el alcalde, Juan Carlos Cárdenas en su cuenta de Twitter.

Tras cinco días de silencio, el gobernador Mauricio Aguilar, le contestó sacando a flote otros temas que no tienen que ver con la licitación.



"El alcalde de Bucaramanga exige transparencia pero no habla de los procesos de conectividad de alumbrado que adelantó casi en secreto en Bolsa mercantil y que suman casi 20 mil millones de pesos. Bucaramanga hoy tiene su peor cara, permeada por la delincuencia, encartonada en sus fachadas como consecuencia de acciones criminales, y la falta de autoridad del alcalde, quien tampoco tiene voluntad de salvar a

Metrolínea que agoniza", indicó.





Y agregó: "Mi administración ha escuchado a los diferentes líderes de las comunas que vienen a la Gobernación porque no son escuchados en la Alcaldía, sin ruido ni cálculo mediático hemos venido trabajando por Bucaramanga temas como seguridad, desarrollo social y comunitario, cultura y turismo, educación, infraestructura, salud, TIC, inversiones que suman más de 135 mil millones de pesos", indicó el gobernador.





Aunque hasta el momento el alcalde no se ha referido a la respuesta del gobernador, sí puso un trino hace pocos minutos sobre un ataque que sufrió la directora de tránsito donde al final puso estas líneas: "A quienes quieren hacer daño a través de la desinformación les digo que están tacando burro", dijo Cárdenas en su cuenta de Twitter.





