Luego de las denuncias de que tramitadores estarían cobrando 150.000 pesos por una cita que es gratuita para expedir un pasaporte en Santander, la gobernación anunció que habilitaron 2.000 citas en la mañana del viernes.

"Vemos un proceso que tiene cosas eficientes y otras no, precisamente debido a la situación y al colapso que presentó a final de año la plataforma y a inicios de este. Hay mucha demanda en la solicitud de este documento y vinimos a seguir dando acciones de mejora para poder brindarle a los ciudadanos, un menor tiempo de agendamiento y evitar que manos externas estén cobrando dineros extras”, manifestó el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado.



​Respecto al hecho de los trámites ilegales, el gobernador dijo: "cuando uno tiene hechos reales acude a los organismos de control a instalar las denuncias. Como gobernador les pregunté a los usuarios, por qué no denunció a esa persona que le estaba cobrando un dinero extra; nosotros no podemos ser cómplices y condescendientes frente a estas situaciones irregulares. Venir a gritar e insultar para llamar la atención no es la mejor manera, nuestro deber es denunciar, pero ante los organismos de control", dijo.



BUCARAMANGA