El diputado de Santander del partido Verde, Ferley Sierra, denunció a través de sus redes sociales que ese movimiento político tenía las intenciones de entregarle el aval al excandidato presidencial, Rodolfo Hernández, para que pueda participar en las elecciones para ser gobernador de la región.



Ferley explicó que hubo un supuesto acuerdo entre el presidente Gustavo Petro y Hernández en el 2022 de no atacar su gobierno con el fin de que fuera apoyado en las elecciones de octubre de este año.



"El acuerdo es que no hablaría, ni opinaría de este gobierno y a cambio, me cerrarían las puertas a mí desde el Partido Verde para yo lanzarme como gobernador", explicó Ferley.

En un Facebook Live, el diputado contó que se reunió con el ingeniero para que sean candidatos a la Gobernación, ya que la gente está cansada de la misma politiquería.



"Hago un llamado a los congresistas del partido Alianza Verde para que sean coherentes, los que hoy promueven la candidatura de Rodolfo Hernández, el año pasado no lo bajaban de corrupto, no lo bajaban de ser lo peor del universo, pero con el acuerdo con Petro, ahora parece ser que lo quieren vender como la persona más libre de corrupción", enfatizó.



Por su parte, Rodrigo Romero, copresidente del Partido Alianza Verde, no descarta este señalamiento que hace el diputado Ferley, pues indicó que aún hay varias posibilidades para apoyar a distintas personas en Santander en las próximas elecciones, entre esas Rodolfo Hernández.



"Hemos tenido reuniones con él cuando era candidato a la presidencia, mirando posibilidades de acuerdos y acercamientos y tratando organizar la mejor posibilidad para ganar la Gobernación. Tenemos como candidato el diputado Ferley, que es un buen candidato, pero aún no hay nada aprobado. Rodolfo nos ha dicho que quiere un coaval", dijo Romero a EL TIEMPO.



MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.