Hay más de seis denuncias que hicieron mujeres en redes sociales contra el candidato a la cámara por el partido Verde, David Guerrero.



Las jóvenes denunciaron que fueron víctimas de abusos mientras dormían por parte del candidato, quien es un activista de causas ambientales.



Al paso de estas denuncias salió Luz Dana Leal, fundadora del partido Verde y cabeza de lista por Santander.



"Como mujer y como candidata he defendido el papel de la mujer en la vida pública, al igual que he conminado al Estado y todas las demás autoridades en una verdadera protección de todas nosotras con una justicia efectiva que no sea otra victimaria más en ningún caso", dijo.



La candidata dijo que: "Cuando conformamos la lista, no existía ninguna acusación ni investigación en contra de ninguno de los candidatos. Le he solicitado al candidato cuestionado que se pronuncie públicamente, haga los descargos y aclare los hechos de los que es acusado".



El candidato aún no se ha pronunciado sobre estas denuncias que se conocieron en las últimas horas.



"Le he solicitado al comité de ética y al comité de mujeres del partido Alianza Verde, adelanten las investigaciones necesarias y que se actúe con total rigor", enfatizó Leal.



Finalmente invitó a quienes acusaron por las redes sociales al candidato a que hagan la respectiva denuncia formal ante las autoridades.



