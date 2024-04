Parque Acualago volverá a ser un atractivo recreacional con lago y carros chocones

Las diferentes administraciones que han pasado por el parque Acualago han intentado de alguna manera recuperar este lugar ubicado en Floridablanca, Santander, que en algún momento fue un sitio de esparcimiento y un punto para que turistas eligieran la ciudad dulce para ir a disfrutar en familia con toboganes y piscinas.

Sin embargo, este lugar poco a poco dejó de convertirse en un punto de encuentro para los santandereanos, turistas y amigos. Tanto así que se convirtió en un parque lleno de maleza y sus piscinas se volvieron un foco de atracción de insectos.

El parque acuático Acualago, en el municipio de Floridablanca, se ahogó en las deudas y los pocos visitantes. Foto:Liliana Rincón / EL TIEMPO

La secretaría de la salud del municipio siempre intervino el parque del Lago, ya que había presencia de larvas y los vecinos se quejaban de la proliferación de mosquitos y malos olores.

El alcalde de Floridablanca, José Fernando Sánchez, anunció que este parque, que lo tiene Lotería de Santander, se recuperará y volverá a ser un parque de atracciones como era antes.

Gerson González, secretario de infraestructura del municipio, indicó que se va a iniciar la fase de consultoría para definir diseños y estudios en este 2024, pero falta que desde la gobernación se busque la financiación.

"La idea es volver al parque familiar que se tenía antes, el tema de las piscinas no porque económicamente no es tan viable. Vamos a buscar diseños que el costo de la boletería no sea tan alto, es un diseño que evoque la época anterior. Antes había un lago, los botes con remos, carros chocones, rueda de chicago, trenes, caballos, atracciones mecánicas sencillas que permitían uso de personas, lo bueno es que está la voluntad del señor del gobernador", dijo González.

Acualago abandonado Foto:ARCHIVO PARTICULAR

Por su parte, Erwing Peña, gerente de la Lotería de Santander, aclaró que la entidad es dueña de los predios donde está ubicado Acualago y anunció que se iniciaron las mesas de trabajo para el plan de ruta para su recuperación.

"Este proyecto entró en un proceso de liquidación, estuvo la pandemia de por medio, fue un conjunto de situaciones que llevan estado del parque el día de hoy", dijo el gerente.

Acualago volverá a ser un parque recreacional Foto:ARCHIVO PARTICULAR

"Éramos felices en los años 80, 90, 2000, pero hoy quedó convertido en las ruinas de Acualago, era un patrimonio de los santandereanos, el parque recreacional de El Lago, será como estaba antes, con las mismas atracciones", se comprometió el alcalde José Fernando Sánchez.