El parque principal de Girón está en un avance del 43 % y ha tenido fuertes retrasos que ha dejado afectado a más de 120 comerciantes que viven del turismo de ese municipio.



Desde hace varios meses se está pidiendo a las autoridades que abran las calles principales para que pueda mantenerse activo el comercio, pero ha sido todo un fracaso al no ser, supuestamente, escuchados.

Los afectados indicaron que las pérdidas económicas van entre el 70 al 80 por ciento, debido a que la gente no pasa por la zona ante la oscuridad y la seguridad ya se está viendo afectada.



Por eso mismo, los comerciantes de Girón realizaron una celebración de cumpleaños en sinónimo del retraso de la obra y para exigir una vez más que se avance en el proyecto.



Esta obra, debía ser entregada en septiembre, pero las autoridades hicieron otra prórroga y supuestamente la remodelación se entrega en noviembre.



"El comercio formal se manifestó, estamos pidiendo cuentas y resultados, faltan 80 días y no llevan ni el 50 % , una obra que no fue socializada, y que pasó por encima de muchos ciudadanos", dijo Divaldo Bernal, uno de los comerciantes afectados.



Entre tanto, otra afectada dijo que están desesperados porque el comercio es su medio de ingreso y la situación crítica inició hace un año.



