El sacerdote que logró mediar entre el Esmad y estudiantes en la UIS

"Dios no manda a matar, él dice que se debe amar al prójimo, por eso digo que el lema de Dios y patria les queda grande a algunos policías", repite el padre Álvaro Javier Prada Vargas, de Bucaramanga.

El sacerdote episcopal de 31 años se refiere a los hechos que acontecieron este miércoles en Bucaramanga, cuando miembros del Esmad de la Policía persiguieron a varias personas que se encontraban participando en las movilizaciones del paro nacional.



Según autoridades, sobre el final de la tarde de este miércoles, luego de las masivas movilizaciones ciudadanas en Bucaramanga en el marco del paro nacional, algunos jóvenes y organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron el uso desmedido de la fuerza por parte del Esmad de la Policía.



Las primeras versiones indican que los manifestantes tuvieron que refugiarse en las instalaciones de la Universidad Industrial de Santander (UIS) por la persecución de miembros de la Policía. No obstante, el coronel Luis Quintero, comandante de la Policía de la ciudad, señaló que se trató de un ataque contra el CAI de San Alonso.

"No solo contra el CAI, sino también contra instalaciones del Ejército y también hubo ataques contra las cámaras de seguridad", aseguró el coronel.



Autoridades llegaron a la zona y, según denuncias ciudadanas, hubo uso desmedido de la fuerza, por lo que los jóvenes decidieron refugiarse en las instalaciones de la UIS, mientras otro grupo se quedó afuera pidiendo que ayudaran a estas personas.



"Las cosas empezaron desde las 2 de la tarde, pero ya a las 11 de la noche la comunidad del sector La universidad veía cómo atacaban a los jóvenes. Ahí no había solo estudiantes, había civiles y hasta docentes y la policía los estaba atacando y no querían dejarlos salir", denuncia el sacerdote.



Según el párroco de la iglesia San Pedro y San Pablo en la capital santandereana, unas 600 personas se encontraban en las instalaciones de la UIS, algunos necesitaban atención médica.



"La Policía no dejaba que se hiciera el corredor humanitario, de verdad que uno lamenta esos abusos de la autoridad. Por eso, en compañía de la gente, nos metimos y decidimos hacer el corredor para que se le pudiera brindar atención a los jóvenes", explica el sacerdote.



Afuera de las instalaciones de la UIS estaban las madres de los estudiantes, quienes agradecieron la intervención de Álvaro Javier, "entramos sin ninguna mediación, eso es lo más triste".



Juan Carlos Cárdenas, alcalde de la capital santandereana, señaló que las concentraciones fueron pacíficas; sin embargo, hubo ataques contra un centro comercial y el CAI de la Policía, por lo que se autorizó la llegada de uniformados para garantizar que las movilizaciones fueran pacíficas.



No obstante, el sacerdote señala que la autoridad ha tenido acciones desmedidas de la fuerza durante las manifestaciones del paro nacional.



"Ellos están no solo para buscar el orden a la fuerza, sino también para el diálogo", reflexiona.



Este sacerdote bumangués con siete años de ejercicio, quien también medió hace dos semanas para que los taxistas fueran atendidos por los médicos durante las manifestaciones en la ciudad, asegura que tras 20 días de movilizaciones ciudadanas en la calles del país es necesario un diálogo en el que el Presidente escuche a los jóvenes.



"El paro es que el Presidente escuche y cumpla lo que dice porque se hizo elegir con unas promesas que no ha cumplido", sostiene.

