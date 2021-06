Dos jóvenes líderes hablan sobre los dos meses del paro nacional

Los jóvenes se han convertido en protagonistas de las jornadas de protestas en el país. Leonard Rentería, líder en Buenaventura, y Alejandro Villanueva, líder en Santander, hablan de su balance de estos dos meses de protestas y hacia dónde van las marchas.

‘Los empresarios solo quieren movilidad para su propia economía’

Para Leonard Rentería, bonaverense de 29 años y líder social del puerto vallecaucano, las manifestaciones que se han realizado en Colombia en el marco del paro nacional van a llevar a un empoderamiento social que permitirá redireccionar la agenda de “un Gobierno que no quiere entender que debe gobernar para el pueblo y no contra él”.



No obstante, Rentería es severo al señalar que aparte del buen final que espera luego de dos meses de manifestaciones, también los últimos días le han permitido al país conocer el verdadero interés de los empresarios.



“Nos ha quedado claro que los empresarios solo quieren la movilidad de su propia economía, el fortalecimiento de sus cargas y que todo siga sin que se afecte. Queda a la vista que los empresarios son así y solo quieren fortalecer su economía”.



Rentería, quien cursa noveno semestre de psicología en la Universidad Antonio Nariño de Buenaventura, sostiene que las movilizaciones han dejado clara la inconformidad con cómo se gobierna, por lo que el Gobierno Nacional debe mirar y escuchar lo que reclaman los jóvenes.



“Basta de beneficiar solo a los empresarios, la gente quiere vivir distinto y lo asume desde la resistencia con tal de vivir mejor. El Gobierno está centrado en cumplirle a los empresarios, solo quieren beneficiar a sus amigos hasta el punto de ir en contra del pueblo quitándoles la vida en complicidad con la Fuerza Pública”.



Además, el líder social agradece a las movilizaciones el poder llegar a acuerdos y hermanar a indígenas, afros y mestizos, que ven en la unión una forma de lograr acuerdos para evitar que el Gobierno siga ignorando el llamado de los colombianos.



Rentería asegura que gracias al paro nacional los colombianos también han entendido más del funcionamiento económico y social de Colombia, por lo que espera que el Gobierno llegue a acuerdos con la comunidad y se puedan lograr transformaciones.



“Es valiosísimo que la gente haya logrado comprender el poder que tiene gracias a la Constitución y cómo este poder le ha permitido resistir pacíficamente para tejer hermandades y obtener triunfos”.

‘Hemos llegado muy lejos’

Alejandro Villanueva tiene 20 años. Es estudiante de quinto semestre de Derecho de la universidad Santo Tomás de Bucaramanga y en los últimos dos meses ha salido todos los días en los que se han efectuado manifestaciones del Paro Nacional en la capital santandereana.



Durante estos últimos meses, Alejandro ha marchado al lado de amas de casa, de doctores, de estudiantes, de madres y ha concluido que todos tienen una misma razón, la indignación.



“Este paro nos ha servido para mostrar la indignación, para hacer esta catarsis porque lo ha hecho todo el mundo. Este es el mayor logro, no es la reforma ni la salida de Carrasquilla, es que la comunidad internacional está poniendo los ojos sobre Colombia. Estos meses de paro son un estallido social”, indicó.



Para Alejandro, este paro es algo completamente diferente a lo que se había visto en años anteriores porque, “nunca habíamos llegado tan lejos y ya no podemos parar porque se lo debemos a los que ya no están. Hubiera sido un panorama diferente si no hubieran comenzado a matar gente. No tenemos garantías”, dice.



Tiene claro que, “hay un sentimiento y la gente no dice hasta cuándo sino para dónde vamos hoy. Acá decimos que hasta que nos dejen de matar porque no sentimos que haya garantías. La gente no quiere andar de paro en paro pero ya hemos llegado muy lejos y la gente está esperando que los escuchen porque el Gobierno no quiere escuchar, no tiene voluntad”, agrega.



Alejandro enfatiza en que este paro, “ya cambió al país. La gente cambió su perspectiva porque siempre dicen que el que para es el vago, pero eso cambió. Ahora vemos a gente que marcha como unos verracos, está viendo a ciudadanos en ejercicio y los está validando. La gente ya no tiene bando, simplemente está cansada”.





