Sacerdote arremetió contra Fecode en plena misa

En la habitual misa de seis de la mañana del municipio de Charalá, Santander, en medio del sermón el sacerdote se refirió a los docentes que participan en el paro nacional y a Fecode.



El sacerdote estaba hablando sobre un mensaje que tenía una de las pancartas de los manifestantes de las marchas del pasado miércoles 9 de junio.



'Mientras existan maestros de pie, no habrá pueblos de rodillas, viva el paro nacional'. decía el mensaje.



"¿Eso qué es? Una vergüenza, profesores, que se pongan en esas vainas. Como que si no hay profesores entonces todo el mundo está de rodillas, eso falta de criterio, falta de pensar, eso les hace falta que se metan un chip de sabiduría", indicó el sacerdote.



Y agregó: "Ellos son los que quieren poner a los muchachos de rodillas porque si yo no doy clases entonces nadie quiere dar clases y que Fecode se preste también para pagarle a todos esos sinvergüenzas canallas para que salgan a decir que necesitan más plata".



Estas expresiones del sacerdote causaron el rechazo de Fecode en Charalá, desde donde emitieron un comunicado.



"El lenguaje agresivo y calumnioso de este sacerdote contrasta con las buenas relaciones históricas que ha habido entre la parroquia Nuestra Señora de Monguí y el magisterio de nuestro municipio. Es evidente que este sacerdote desconoce que un número importante de feligreses católicos son maestros y maestras, sus familiares y amigos", indicaron.



