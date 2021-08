Líder del paro dice que tuvo que irse del país por amenazas contra su vida

Una maleta con lo poco que pudo recoger es todo lo que Alejandro Villanueva se pudo llevar para Estados Unidos luego de que tuviera que salir del país por, según denuncia, amenazas que recibió por su apoyo al paro nacional en el país.



Villanueva, de 20 años, es estudiante de quinto semestre de derecho de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga.



Según denuncia, en varios episodios descubrió a personas grabando sus reuniones con amigos o tomándole fotos cuando se encontraba en la calle.



El primer hecho ocurrió el 29 de julio según el documento con la denuncia que hizo en la Fiscalía.



“Nos encontrábamos en una reunión del equipo de redacción de Desigual (medio alternativo de comunicación) (…). Hablamos por un rato, llegó un patrullero de la policía, le pidió documentos a las personas que me acompañaban y luego se fue detrás mío, y sin darle la cédula ya me estaba llamando por mi nombre, me dijo: ‘Alejandro, deme su cédula’”, es la narración de la denuncia.



El joven asegura que diferentes hechos también se registraron el 8, 10 y 12 de agosto.



“Hubo una ocasión en la que vi un carro sin placas desde el que me tomaban fotos, llamé a la policía, hablé fuerte, y entonces se fueron. Al rato los alcancé en mi vehículo y el carro estaba estacionado y ya tenía placas”, asegura.



Villanueva sostiene que a través de sus redes sociales llegaron varios mensajes donde le decían que “los gaitanistas” lo estaban buscando.



“Yo publiqué la historia de una teniente del Ejército que tenía un BMW cuando su sueldo no le daba para tanto, y de inmediato empecé a recibir amenazas por mis redes sociales, muchas de ellas por parte de policías”, asegura.



Con las denuncias por las amenazas puestas ante la Fiscalía, Villanueva reclamó atención por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para poder contar con un esquema de seguridad, pero el joven estudiante denuncia que no atendieron su requerimiento.



“Lo primero que me respondieron es que no hay nexo causal. Me perfilaron como un líder del paro, me acusan de vandalismo y quiero contar con protección, por eso me fui del país. No me quiero exiliar porque es muy triste que a un joven de 20 años le toque irse de su país porque la UNP no le responde”, denuncia Villanueva.



EL TIEMPO consultó a la Unidad Nacional de Protección sobre el caso y desde la entidad informaron que aún no tienen conocimiento sobre esto.



Explicaron que tras radicar la denuncia en la Fiscalía se activan unos canales para que el Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem). Posteriormente, se evalúa el riesgo de la persona amenazada y se decide qué tipo de protección.



Posteriormente, lo que decida este comité, como brindar un esquema de protección o entregar un botón de pánico será materializado por la UNP.



