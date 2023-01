Ya se cumplieron más de 12 horas de paro en Santander por parte de los agricultores de los páramos de Santurbán y Almorzadero. Durante todo el viernes no ha habido paso vehicular por los corredores de Bucaramanga - Bogotá, Bucaramanga - Cúcuta y Curos Málaga.



Los viajeros han tenido que bajarse de los buses con sus maletas y caminar para poder trasladarse en otro transporte público.



Según manifiestan los campesinos, el paro y bloqueo vial será indefinido, ya que exigen que el presidente Gustavo Petro se encuentre personalmente con los afectados y se inicie un diálogo, sin embargo, las viceministras del Interior y Ambiente, Lilia Solano y Sandra Vilerdy llegaron a Pamplona para instalar una mesa de diálogo.

Nos llegan imágenes del bloqueo que realizan los campesinos de #Santurban en la vía Cúcuta-Bucaramanga. #Nohaypaso Ellos reclaman ser escuchados por @MinAmbienteCo pic.twitter.com/r73iobwOkC — 2020Hoy (@2020_hoy) January 20, 2023

La Terminal de Transportes de Bucaramanga tuvo que restringir el servicio hacía Cúcuta y Bogotá.



Nelson Gómez, jefe de seguridad, contó que, a Cúcuta, en promedio han dejado de salir 20 buses de varias empresas, perdiendo alrededor de 134 pasajeros en el día.



En cuanto a Bogotá, han sido 15 buses los que dejaron de despacharse, que equivale a 226 pasajeros.

Las razones por las que hay paro de campesinos

El gremio de agricultores se estaría viendo afectado por la delimitación del páramo de Santurbán porque no se permitirían realizar cultivos, afectando su economía.



La segunda razón, es la poca participación agraria de la provincia García Rovira, y la tercera, la precaria condición de la vía Curos - Málaga, que demora el traslado de sus productos a otras zonas del país.



"Les ha traído muchos problemas, tuvieron una mesa De diálogo y les prometieron muchas coas, pero no les han cumplido. No tuvieron en cuenta los predios de la gente que viví en el sector tras la delimitación. No se puede sembrar, y si quiero sembrar, no me deja porque está en una zona limitada como parque natural del páramo y eso nos perjudica", dijo Luís Camacho, uno de los voceros.

#Video Más de 500 campesinos bloquean la vía que comunica a Bucaramanga con Cúcuta en tres sectores. La mayor concentración de manifestantes se presenta en el corregimiento de Berlín #VocesySonidos pic.twitter.com/ufZdIQZoE7 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) January 20, 2023

Aunque en Santander ya hace presencia la representación del Gobierno, los campesinos se niegan a atenderlos, ya que quieren la presencia del presidente de Colombia.



Son alrededor de 500 protestantes distribuidos en los tres corredores viales. A este paro se han unido asociaciones como ganaderos, comerciantes y mineros de los municipios de Vetas, California, Matanza, Suratá, Tona y California.



Por su parte, el gobernador encargado de Santander, Miguel Guillermo Sarmiento, indicó que se ha hablado con los protestantes para que se culmine el paro, pero, solo lo harán con la presencia del alto Gobierno.