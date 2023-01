Ya se cumplen más de 24 horas del paro organizado por campesinos de los páramos de Santurbán y Almorzadero, en los Santanderes. Las vías de Bucaramanga - Cúcuta, Bucaramanga - San Gil y Curos - Málaga permanecen cerradas por camiones atravesados.



Puede leer: Abuelita fue brutalmente golpeada contra el piso por robarle sus pertenencias



El desespero de los viajeros comienza a crecer. Varios de los turistas que venían a la altura de Berlín, Tona, necesitaban llegar a la capital de Santander para reclamar medicamentos y cumplir diligencias importantes. Ante el desespero caminan horas, en medio del frío, y encartados con sus maletas para poder hacer trasbordo a otro bus de transporte público con el fin de poder llegar al área metropolitana.

Ya son más de 24 horas de paro en vías de #Santander. Los agricultores se reúnen a los lados de las vías para cocinar alimentos. Los buses de transporte público siguen sin poder despachar. Piden modificar la ley de páramos pic.twitter.com/bsiE7Ivast — Mely Múnera (@MelyMunera) January 21, 2023

Germán Gómez, uno de los viajeros que quedó atrapado en Berlín, Tona, perdió una cita médica, se trasladó desde Pamplonita y pidió permiso en el trabajo para asistir a la diligencia y no fue posible. "Me dieron permiso, ya la perdí, están afectando, en el caso mío, la salud, y en el caso de muchas personas más".



Jair Romero Chinchila, otro viajero afectado, contó que desde anoche está viajando con su familia y a las 7 de la mañana de este sábado camina horas y con mucho frío para poder hacer trasbordo y poder llegar a su casa. "Vamos para Bucaramanga, seguiremos con este trasbordo a ver si podemos seguir, está difícil, está duro, el clima está duro".



Lea también: Mujer murió en un bus en medio del bloqueo vial de campesinos en Santander



Nieve Patiño, una mujer que iba viajando tuvo que ser atendida por la Defensa Civil porque presentó muchos dolores de espalda y en el pecho, por el clima alcanzó a quedarse sin respiración. "Bastante duro, debieron avisarnos para no arriesgarnos, hay bastantes niños, embarazadas, adultos mayores, es un caos total".



Uno de los protestantes pide al Gobierno una mesa de negociación para modificar la ley de páramos, ya que esto los permitiría laborar y sembrar sus cultivos sin afectar su economía. "Si el presidente manda razón, no nos sirve, pedimos que la modifique para que nos dejen trabajar. El paro va indefinido. Que haga presencia".



Manuel Jaimes, habitante del municipio de Tona, explicó que la ley 1930 los perjudica porque prohíbe la agricultura y ganadería. "Prohíbe absolutamente todo, nos quieren desplazar y despojar de nuestro territorio, lesiva para la población paramera".



El principal alimento que se cosecha por esta zona es la cebolla larga, la papá, y la ganadería. Por ahora está parada la producción.



Aparentemente, el presidente Gustavo Petro estaría en Concepción, Norte de Santnder, el próximo 3 de febrero para dialogar con los campesinos.​