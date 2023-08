Los docentes de Santander decidieron unirse al paro nacional de 24 horas. Desde las 7: 30 a.m. Están en asamblea en el colegio Nuestra Señora del Pilar, en la calle de los Estudiantes, en Bucaramanga.



Luego de este encuentro de miembros de Fecode iniciará la protesta pacífica en las calles.



Se espera que los profesores salgan desde la calle de los estudiantes y con pancartas, pitos y música lleguen hasta la Secretaría de educación de Santander que está ubicada en el centro de la ciudad.

German Albeiro González, miembro del sindicato de educadores, aclaró que este paro no es en contra del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sino en contra del servicio de la salud.



Explicó que la Fiduprevisora tiene un contrato de más de cinco años y termina el 31 de octubre, pero la prestadora de servicio, en Santander, continuará con el proceso, que supuestamente no reuniría los requisitos para los profesores y familiares.



"Concentraremos todos los docentes en el Colegio de El Pilar, y daremos a conocer ese contrato de salud. Hacemos un llamado a los entes de control sobre la prestadora de servicio como citas especializadas, las cirugías, entrega de medicamentos, asignación de camas". explicó González.



Puntualizó que se ha vuelto una odisea la programación de cirugías, entrega de medicamentos, insinuando que la salud hacia los docentes y su familia está muy abandonada.



Por ejemplo, en la provincia no hay odontólogo desde hace seis meses, en el caso de Landázuri. En la sede de Barbosa se pidió cambio de lugar por su mal estado y al momento, no se habría recibido respuesta.



MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO- Bucaramanga. ​