Jóvenes ayudan a emprendedora a la que vándalos le saquearon su local

En los disturbios que se registraron en la noche del domingo en el quinto día de protestas en Bucaramanga, vándalos destruyeron y saquearon un pequeño local comercial de venta de peluches y globos de la calle 56.​

La emprendedora detrás de Celestía, el local de peluches que fue destruido en medio de las protestas, es Deniss Velandia, una joven que con la venta de desayunos sorpresas, globos y detalles, logró llevar su negocio de las redes sociales a un pequeño local.



"Fui una de las afectadas por le vandalismo, saquearon mi local, partieron los vidrios y se me llevaron mucha mercancía. Mis pérdidas están avaluada entre cinco y seis millones de pesos", indicó la joven.



Ella misma publicó el desolardor panorama que se encontró en la noche del domingo al llegar a su local que con tanto esfuerzo había logrado dotar.

De inmediato, esta publicación fue compartida por cientos de personas en sus perfiles quienes emprendieron una campaña de solidaridad para buscar donaciones de ciudadanos que quisieran ayudarle a recuperar su mercancía robada.



"El apoyo fue grandísimo, han compartido mucho mi caso, me han colaborado haciéndome muchos pedidos. No hemos abierto el local porque está vacío. No tenemos seguridad, no tenemos vidrio", indicó Deniss.



Cientos de ciudadanos han donado dinero e incluso, una pareja le donó el vidrio de su local.



Gustavo Rodríguez, de la fundación Mica, se reunió con sus amigos y desde la fundación le hicieron una compra de 50 desayunos que serán repartidos el sábado a las madres habitantes de calle.



"Somos voluntarios de la fundación y lo que intentamos hacer con la emprendedora es activar un proyecto que se llama pasión por ayudar y en el cual, la esencia es ayudar", indicó Gustavo.



Deniss siente miedo de abrir su local, aunque poco a poco va recuperando sus cosas, siente temor de que vuelvan a efectuarse disturbios en la zona.



Para las 2 de la tarde de este martes, hay una protesta en una zona cercana al local de Deniss y solo hace un llamado para que no ataquen los locales y afecten a los comerciantes.



