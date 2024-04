Pareja de influencers se fue a Bogotá con 500 mil pesos y hoy tiene empresa reconocida

Jhon Thovio, y Andrés Felipe Villamizar Pineda, los de 27 años y nacidos en Bucaramanga se conocieron a sus 17 años y desde ahí mantienen una relación que se ha fortalecido con el tiempo.

Andrés Felipe, vivió parte de su vida en Piedecuesta, Santander, pero su mamá tuvo una crisis económica y de tenerlo todo, a sus 12 años pasó a solo tener lo necesario para vivir, fue su momento de quiebre.

En cuanto a Jhon, fue criado en la Cumbre, Floridablanca, en estrato uno y logró estudiar gastronomía en el Sena.

En el 2014, Andrés Felipe quería irse a Bogotá a buscar oportunidades distintas, la propuesta de convivencia y riesgo se la planteó a Jhon, que en ese entonces aceptó. Su estadía solo duró tres meses en la capital, pero tiempo después volvieron a intentarlo y fue ahí cuando lo lograron.

“No me quería quedar en Bucaramanga por ser una ciudad muy pequeña con pocas oportunidades, yo le dije, ¿te quieres ir a Bogotá? Sino te vienes, pues toca terminar y recuerdo muy bien que me dijo: yo me voy contigo”, contó Andrés Felipe.

A sus 18 años no tenían nada, no sabían nada, solo se fueron con 500 mil pesos en su bolsillo para los dos, Jhon decía que lo mejor era vivir en el sur por más economía, Andrés Felipe, sugería que les beneficiaría el norte así les tocara dormir en un colchón para ir mejorando poco a poco su calidad de vida.

“Yo vengo de una mentalidad demasiado humilde, pipe al tener otro tipo de crianza me decía: vámonos para el norte, y yo le decía que en lugar otro más económico y él no: así no tengamos con qué comer vamos a vivir hacia el norte, allá hay más oportunidades, porque es donde nos vamos a poder relacionar y así durmamos en el piso vamos a vivir en el norte”, contó Tovio.

Así empezó la historia de resiliencia, amor y esfuerzo de esta pareja en Bogotá. Tocaron puertas y encontraron una habitación por 400 mil pesos al mes, sin cama, sin muebles, sin electrodomésticos y sin cobijas.

Les quedaba 100 mil pesos que decidieron distribuirlos: 30 mil para imprimir hojas de vida, unas a calor, (en donde les gustaría trabajar) y otras en blanco y negro (en lugares que no les llamara mucho la atención). Además, 20 mil para el transporte y lo que sobraba, que eran 50, para la comida del mes.

Andrés Felipe no había trabajado en su vida, recordó que solo vendía dulces en el colegio para darse sus gustos, Jhon sí había laborado en algunos restaurantes en Bucaramanga, y vendiendo zapatos en el centro de la ciudad, pero los dos con poco o nada de experiencia laboral.

Sus ganas de trabajar y de salir adelante eran todas, a los dos les gustaba cocinar, su pasión por la cocina nació desde chiquitos, y comenzaron el recorrido puerta a puerta en cada restaurante ofreciendo su servicio como auxiliar de cocina.

“Comenzamos a caminar desde la avenida Caracas con la 63 y caminábamos cuadra por cuadra, en zigzag, llegamos a la 93 y llegamos a una pizzería, me hizo la entrevista de una vez, me dijo la típica, no nos llames, nosotros te llamamos. Ya íbamos en el bus y me llamaron para una prueba técnica al siguiente día”.

Como pareja repasaron toda la carta de la pizzería, eran 36 sabores los cuales Jhon se los memorizó hasta las cuatro de la madrugada.

Diosidencia o casualidad precisamente el día de la prueba no llegó el pizzero auxiliar y Jhon se ofreció a ayudar.

“Ese día me pusieron armar pizzas y sacamos todo como si yo tuviera experiencia, terminé el turno y a las dos horas me llamaron para que firmara contrato al otro día”.

Ese fue el primer trabajo que tuvieron en Bogotá, ganaban el mínimo. Al mismo tiempo, Andrés Felipe consiguió trabajo y semanas después ingresó a un restaurante reconocido de hamburguesas.

A los tres meses de laborar compraron su cama, los dos estaban contentos, por fin pudieron descansar en un colchón cómodo.

“Yo lloré porque teníamos la cama, nos cambió la vida, estábamos cansados de dormir en un colchón de rollito”.

A los 19 años de Jhon ascendía en el restaurante, fue jefe de cocina, mesero, cocinero y logró ganarse la confianza de la administradora de la pizzería y al irse ella a Canadá asumió su puesto.

Al pasar el tiempo quisieron emprender algo nuevo los dos y decidieron construir una empresa ofreciendo almuerzos corrientes a 7.500 con sopa, seco y jugo, en Centro Suba.

“Habíamos sacado préstamos para sacar ese negocio adelante, todo era fantasía, pedimos prestados 15 millones de pesos y a los dos meses no dábamos más, fracasó, quebramos, duró cuatro meses en ese emprendimiento y cada uno volvió a trabajar en los restaurantes donde laboraban antes”, dijo Tovio

Andrés Fellipe comenzó a trabajar en un café y comenzó a ascender hasta volverse administrador.

Como pareja lograron emprender muchas veces, otro intento de salir adelante fue ofreciendo productos de aseo para restaurantes, negocio que los mantuvo mientras cayó la pandemia, en el 2019.

“En pandemia nos fue bien porque vendíamos los productos de aseo e implementos como tapabocas, guantes y con eso nos mantuvimos, a Pipe le tocaba ir en cicla al café, pero le dio duro”, relató Jhon.

Generadores de contenido

En medio del encierro y cuarentena comenzaron a realizar videos de parejas ‘toxicas’, contenido digital que tuvo éxito y buen alcance.

Buscando varias oportunidades emprendieron vendiendo desayunos sorpresa, el cual les fue bien. Al mismo tiempo sacaron shampoos, pero su mercado solo eran mujeres

“No lo hacíamos para vivir, queríamos mostrar nuestra relación en pareja y a la gente le gustaba, nos comenzó a ir muy bien y a la par hacíamos desayunos sorpresa, luego sacamos productos para el cabello, nos fue bien, pero no sentíamos que podíamos estallar nuestro potencial al máximo, porque la imagen debía ser una mujer”, relató Andrés Felipe.

Se acabó la pandemia y en pareja tomaron la decisión de vender un carro para invertir el dinero en un negocio de comidas rápidas.

Mientras Andrés Felipe trabajaba en el café, Jhon comenzó a crear la carta del menú.

“Como hacíamos videos de parejas tóxicas, propuse irnos por ese lado, que el restaurante tenga ese diferencial, y comencé a sacar los nombres, que la hamburguesa tóxica, que la melosa, que la celosa, cuando se lo mostré a Andrés Felipe le gustó, pero tenía miedo renunciar”, contó jhon.

Consiguieron a alguien que pudiera rentar una cocina oculta en Chapinero para comenzar su nuevo emprendimiento llamado ‘papas tóxicas’.

“Las pruebas comenzamos a hacerlas en la casa, el señor nos alquiló todo, nosotros comenzamos a trabajar con Rappi, vendimos a domicilio. Lo que nos ayudó un montón fue las redes sociales, anunciamos que teníamos una cocina oculta, la gente compraba para llevar”, relató Andrés Felipe.

Aunque se convirtieron en generadores de contenido nunca han cobrado por pautas, es decir, su entrada financiera no son las redes sociales.

Quisieron agrandar su restaurante, y en ese mismo lugar pidieron permiso para poder poner seis mesas y atender al público en abril del 2021.

“Así empezó papas tóxicas, con seis mesas, un primer piso donde quedaba la cocina, separada por un drible, yo preparaba la comida y Jhon atendía, en la calle 71- 9 67, en Quinta Camacho”, dicen a este medio.

No sabían nada de derecho laboral y el negocio iba creciendo, en su primer año se cometieron varios errores, pues no tenían la capacidad financiera y de logística para atender a las personas.

“En la inauguración era como de 80 personas haciendo fila, fue un año de aprendizaje, no sacamos un solo peso de papas, le apostábamos mucho a la empresa, pasó el año, estudiamos todo lo de la contratación para entender lo de prestaciones, luego de ese año Papas tóxicas comienza a volverse un monstruo de alguna manera”, comentaron.

El restaurante comenzó a crecer más y más, abrieron un segundo piso y se amplió el personal para atender el lugar.

Tan bueno iba el proceso de Papas Tóxicas que abrieron un segundo punto en Normandía el 6 de agosto del 2022 y se preparan para una tercera sucursal en marzo de este 2024.

Todo este crecimiento se logró con el empuje de las redes sociales, una voz a voz entre influenciadores, producción de contenido que tuvo éxito y miles de reproducciones de videos.

“De 30 pautas cobramos dos o tres, lo hacemos como un tipo de canje, Papas es la empresa en donde invertimos el capital, se diversifica en varias ramas, es un mundo gigante. Tenemos entre directos y directos 25 empleos”, le contaron a EL TIEMPO.

Por ahora no piensan en expandirse a otras ciudades, pues quieren centrarse en Bogotá y enraizar y estabilizar su negocio.

Desde el 2014 a la fecha la pareja de influencers cuenta que su éxito fue la organización de sus finanzas, ser muy estrictos al gastar y la resiliencia y ganas de salir adelante.

Jhon y Andrés consideran que el éxito no se mide por el dinero que tengan en sus bolsillos, sino en lo que le dejan al otro, el cómo ayudar e inspirar a los demás.

Esta experiencia que desde jóvenes han tenido les deja un mensaje claro de que ser emprendedor es una palabra idealizada, pues detrás de este proceso hay mucho esfuerzo y frustración, pero satisfacción al final de los resultados.

“Lo importante es cómo se mide el éxito, algunos lo miden desde la parte económica, no deja de ser importante, pero hay mil formas de medirlo, cuando nosotros montábamos los emprendimiento desde el : queremos crecer, queremos hacer dinero, queremos tener tranquilidad de tiempo, no nos funcionaba, y el emprender se idealiza de alguna manera, y no es así desde el comenzó, hay una etapa muy dura en el que el emprendedor se enfrenta a muchas cosas, el pago de impuestos, arriendos, seguridad social, y cuando medimos el éxito solo en dinero, se vuelve frustrante el tema de emprender, mi éxito lo mido por las personas en las que ayudo, el generar empleo es importante, el dinero llegará, me llena mucho más que la familia esté bien, la salud, la inspiración que dejas”.

Finalmente, aseguran que su frase inspiracional es: Los sueños no tienen fecha de caducidad.