Presentan demanda contra proyecto minero cerca del páramo de Santurbán

El Comité para la Defensa del Páramo de Santurbán, presentó una demanda contra el Ministerio de Ambiente, la Nación, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga ( CDMB) y la Sociedad Minera de Santander (Minesa).



Hernan Morantes, del Comité por la Defensa del Páramo de Santurbán, aseguró que esta demanda de acción popular es para garantizar "la protección de los derechos colectivos al ambiente sano y al agua y en consecuencia se demanda al Gobierno Nacional y a la empresa Minesa".



Lo que pretenden con esta acción es que "cesen inmediatamente cualquier actividad de megaminería en el bosque alto andino del páramo de Santurbán y que no pueda realizar actividad minera ya que en etapa de exploración ya hay daños a los recursos hídricos", dice Morantes.



Actualmente la empresa Minesa espera que se curse el trámite de licencia ambiental en la Anla para poder iniciar con el proyecto con el que esperan extraer nueve millones de onzas de oro de zona aledaña al páramo de Santurbán.



Desde la multinacional minera indicaron que no conocen el texto de la demanda que fue instaurada este miércoles dos de septiembre ante el Tribunal de Santander y enfatizaron que, "en este momento el proyecto se encuentra en trámite de licencia, no hay actividades operativas aún cuando se inicie como lo evidencia el estudio no hay afectación al páramo", indicó un vocero de la entidad.

