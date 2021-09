Suspenden PAE en Piedecuesta y Floridablanca por alimentos en mal estado

En una inspección por parte de las autoridades de Piedecuesta y Floridablanca a colegios donde reparten el PAE, encontraron irregularidades en la distribución de los alimentos.

Así lo dio a conocer la secretaria de Educación de Piedecuesta, Adela Silva Ardila, al señalar que, con el cambio en la entrega del PAE desde esta semana, un equipo de la Secretaría inició una serie de visitas a los colegios para revisar las condiciones de preparación y suministro directo del operador a los estudiantes en los colegios, encontrando algunas inconsistencias como frutas y productos panificados en descomposición.



"Exhorto al operador del PAE, UTAlimentación Escolar Piedecuesta 2021, a responder como corresponde pues esto no puede suceder, este tema demanda toda nuestra atención de tal manera que le hemos pedido también a la interventoría, Haverhill SAS que entregue un informe sobre lo sucedido para determinar cuáles son las acciones que se deben seguir para establecer las responsabilidades respectivas y de qué manera remediamos esta situación por el bienestar de nuestros niños”, indicó la funcionaria.



Un hecho similar ocurrió en el municipio de Floridablanca donde encontraron irregularidades en la calidad y cantidad de los productos.



Esta visita detectó que no están listos todos los elementos necesarios, para garantizar su distribución a toda la población escolar beneficiaria del Municipio, así lo confirmó el secretario de Educación de Floridablanca, Pedro María Osma, quien ordenó la suspensión de la entrega de los paquetes nutricionales que integran el PAE.



“Pudimos evidenciar que no existen todavía los suplementos nutricionales completos, por lo tanto se suspende la entrega hasta que el proveedor no garantice calidad y cantidad para cumplirle a los beneficiarios. Exigiremos al operador transparencia en el proceso y no dudaremos en actuar con mano dura y sin contemplación cada vez que se presenten irregularidades o disminución de la calidad de la alimentación escolar. El mensaje de este gobierno es que con la alimentación de nuestros niños nadie puede jugar". Afirmó el secretario





