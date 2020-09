Padres denunciaron en 2018 que la carne del PAE de Santander era rara

El 22 de febrero de 2018, Sandra Ardila, una madre de familia y el rector del colegio La Juventud de Bucaramanga, le enviaron una carta al operador del Plan de Alimentación Escolar de la época -Nutripae-, donde le advertían del olor y mal estado de la carne que recibían los menores en el PAE.



“Informar sobre el inconveniente que se está presentando con la calidad de la carne que llega en el mercado (…) Después de cocidos estos alimentos que consumen nuestros educandos, es con olor desagradable aparte de ser, en el caso de la carne, dura, motivo por el cual los estudiantes no la consumen”, indican en la carta.



Al día siguiente, Sandra recibió una respuesta de un funcionario de la Secretaría de Salud de Bucaramanga, donde le indicaba que: “se notificará al operador y a la Secretaría de Educación Para que tomen las medidas correctivas”.



Dos años y medio después de esa advertencia, la Fiscalía General de la Nación, reveló que los menores del PAE en Bucaramanga y Santander, consumieron carne de burro y caballo enfermos que hacían pasar como carne de res.



“Como no hicieron nada, pasamos un derecho de petición directamente a la secretaria de Educación de Bucaramanga, Ana Leonor Rueda -que es la misma secretaría que está ahora- para que tomara las medidas correctivas sobre la calidad de los alimentos que estaban recibiendo nuestros hijos. Mi hija me decía que la carne olía a feo y no se la podía comer porque estaba muy dura”, indica Sandra.

Sandra envió un derecho de petición a la Secretaria de Educación de la época que es la misma que está en el cargo actualmente. Foto: Suministrada.

Su hija presentó dolor de estómago y diarrea en ese 2018, sin embargo, Sandra no asegura que haya sido por consumir esa carne, “ella se quejaba de dolor de estómago pero no podemos decir que sea solo por eso. Ella no se la quería comer pero nosotros no tenemos plata para darle proteína al almuerzo y yo le decía que se la comiera allá porque era regalada”, dice.



El pasado 18 de septiembre la Fiscalía informó que fue enviado a la cárcel Fernando Trujillo, el presunto responsable de comercializar esta carne de burro, inyectarle químicos para ablandarla y empacarla al vacío para vendersela a los operadores del PAE como si fuera carne de res.



Esta noticia fue recibida por Sandra con frustración, “me da tristeza, impotencia, ya para qué, aunque sirve para alertar, para que le pongan más ojo y vigilancia al PAE, se ha convertido en una minita de oro de los corruptos”, indicó Sandra.

Ante estas denuncias de Sandra, la secretaria de Educación Ana Leonor indicó que está preparando una informe detallado para entregar a la Fiscalía y se pronunciará una vez entregue el documento, sin embargo, aclaró que "todas las quejas que llegaron fueron atendidas".



Por su parte, la interventoría del PAE en 2019 que dirigía la Universidad Industrial de Santander, asegura que no tienen registro de compras de los operadores al comerciante capturado, Fernando Trujillo.



