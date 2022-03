El Plan de Alimentación Escolar en Bucaramanga que cubre a 32.000 niños, está en vilo debido a la falta de suministros que obligan a los operadores a modificar a algunos proveedores.

Los operadores indicaron que la falta de flexibilidad de la secretaría de Educación, Ana Leonor Rueda, los tiene ad portas de un “cuello de botella”.



Así lo expresó Dayro Sandoval, vocero del operador. “Hay dos temas con los proveedores y es el tema de los créditos que muchas veces no dan espera y el otro tema es el de los despachos y nos limita la entrega de los productos”, dice.



Sandoval indicó que aunque han intentado cambiar de proveedores la Secretaria no les deja. “Esta situación nos asfixia un poco y nos limita a ciertos proveedores. Nosotros tenemos despachos en varias partes del país y no limitan con los proveedores, no tiene esta exigencia mientras que cumplan con los requerimientos técnicos y de forma”, dice.



Desde los operadores le hacen un llamado a la alcaldía de Bucaramanga para que se sienten a dialogar y puedan llegar a flexibilizar estos proveedores y se garantice la alimentación escolar.



“Es una situación de alerta porque si la situación continúa así vamos a llegar a un cuello de botella en algún momento (...) la idea es poder tener alguna mesa de trabajo que podamos sostener con la alcaldía y los rectores y buscar una solución conjunta”.



BUCARAMANGA