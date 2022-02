La Alcaldía de Bucaramanga interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra la Unión Temporal Bucaramanga Escolar, por presuntas irregularidades e inconsistencias.

Tras efectuar unos recorridos por las bodegas y planteles educativos, "se evidenciaron presuntas inconsistencias en el cumplimiento de las obligaciones por parte de los dos operadores, razón por la cual (...) se realizaron los respectivos requerimientos para que los operadores se pronuncien y corrijan los hallazgos identificados, de no ser así, se determinará aplicar las sanciones pertinentes", indicaron desde la Alcaldía.



Ana Leonor Rueda, secretaria de Educación de Bucaramanga solicitó "la intervención e investigación inmediata de la Fiscalía General de la Nación y los diferentes entes de control para que se determine la responsabilidad que corresponda”, precisó la funcionaria.



El vocero de la unión temporal, Alfonso Llamas habló sobre el hecho.



"No tenemos notificación alguna sobre una investigación de la Fiscalía. El asunto de la factura se trata de que un operario tuvo una negligencia y seguramente pidió a otro proveedor que no se encontraba en el listado autorizado por la alcaldía pero la marca que se utilizó es la misma que vendía el otro proveedor", indicó Llamas.





