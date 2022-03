Molesto se ve el alcalde de Bucaramanga en un video donde pide celeridad para que haya más 'mano dura' con los presuntos responsables del caso de la carne de burro que era suministrada a menores en medio del Plan de Alimentación escolar en Bucaramanga.

“La Administración es víctima de un proveedor que engañó a toda la ciudadanía, que engañó al país y que presuntamente incumplió la ley. Fernando Trujillo, quien dicen que es responsable, debe responderle a la justicia y todo se debe aclarar. No puede ser que, como dicen algunas pruebas, hayan falsificado etiquetas de productos y carne y hasta ahora no pase nada. Es un caso que se dio entre el 2018 y 2019; en el 2020 iniciaron las investigaciones y hasta ahora no hay sanciones claras, contundentes y ejemplarizantes”, recalcó el alcalde Juan Carlos Cárdenas.



​En el 2020 se conoció que los menores que se benefician del Plan de Alimentación Escolar (PAE) en Bucaramanga y municipios de Santander recibieron —durante un año— carne de burro y caballo en sus raciones alimenticias.



La investigación de la Fiscalía General de la Nación dejó la captura de Fernando Trujillo Gómez, alias el Padrino o el Gemelo, un comerciante de la región.



​Trujillo Gómez, en asocio con otras personas, "compraba caballos y burros, muchos de ellos enfermos o muertos, en la Costa atlántica. Al parecer, con guías de movilización falsas trasladaba los animales hasta Bucaramanga y allí los sacrificaba. La carne era tratada con químicos para alterar la contextura, intentar hacerla más blanda y darle un color rojizo", indicaron desde la Fiscalía.



Posteriormente, la carne era empacada al vacío y sellada con insignias de empresas dedicadas a la comercialización de carne de res.



Tres meses después, un juez envió a casa por cárcel a Trujillo. Hasta le fecha no se han conocido nuevos hechos sobre este caso.



BUCARAMANGA