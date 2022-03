La gran sorpresa electoral de la jornada en Santander estuvo a cargo de Mary Anne Andrea Perdomo, la nueva representante del Pacto Histórico a la Cámara por este departamento.



(Le puede interesar: Dos líderes indígenas llegan al Congreso por el Cauca)

Con más de 77.000 votos que recibió la lista cerrada del Pacto Histórico, la profe se llevó una curul que "quemó" a poderosos políticos como Héctor Mantilla, del partido Conservador y Diego Frank Ariza, del Liberal.



Perdomo es educadora licenciada en pedagogía y nacida en Piedecuesta, Santander. Es seguidora de Gustavo Petro desde Colombia Humana, según dicen sus allegados en un video que se conoció tras el triunfo.



Tiene 35 años y durante los últimos años ha dedicado su vida a trabajar en programas sociales con niños.



Mary Anne fue la única que no quiso renunciar a la lista del Pacto Histórico en diciembre pasado cuando los candidatos que se iban a lanzar por este partido hicieron un acuerdo con la Alianza Verde pasa sacar una única lista.



La no renuncia de Perdono llevó a que el Pacto Histórico apareciera en el tarjetón con lista cerrada.



​El analista político, Julio Acelas explicó: "El Pacto hizo un acuerdo con la Alianza Verde y los que se iban a lanzar por el Pacto renunciaron y se lanzaron fue por Alianza Verde, menos una chica de Piedecuesta, ella no quiso renunciar y es la única de esa lista", dijo el día de las elecciones.



Pese a que en febrero intentaron que esta lista no fuera visible en el tarjetón imponiendo una figura jurídica; no fue aceptada, y la postulación de Perdomo siguió en pie y la llevó a ganarse una curul en la Cámara de Representantes por Santander.



