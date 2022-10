Oscar Cordóba, ex arquero de la selección de Colombia, publicó un video en sus redes sociales mostrando cómo con trapero limpiaba la inundación que se había originado al interior del coliseo Vicente Díaz Romero, ubicado en Bucaramanga.



Mientras el deportista intentaba disminuir el peligro de los jóvenes tras la lluvia que caía adentro del escenario deportivo, los padres de familia que presenciaban el lugar lo aplaudían.

Oscar Cordoba tirando trapero en el sub 25 de baloncesto de Bucaramanga. Quie responde por una lesión de los jugadores pic.twitter.com/BW8WJNVgNe — Luis F.PORRAS (@LuisFPORRAS1) October 9, 2022

En una historia que realizó en su Instagram, Córdoba se quejó y escribió lo siguiente: "Lástima estos escenarios".



Varios padres de familia indicaron que esta situación es repetitiva. Explicaron que cuando llueve el coliseo se inunda y se llena de charcos.



Durante el fin de semana se estaba realizando el torneo sub 15 de baloncesto en el que participaban 18 delegaciones de todo el país.



Uno de los padres de familia quien catalogó como "desastroso" este escenario dijo que el ex arquero de Colombia se levantó de su silla a trapear, luego de que un familiar casi se resbala tras la inundación.



Este campeonato no se pudo realizar en el coliseo, y los jugadores junto con sus familiares tuvieron que ser trasladados a otro lugar para culminar el evento.



El TIEMPO intentó comunicarse con el director de Indersantander para conocer las reales condiciones de este escenario, pero, no ha respondido a las llamadas.