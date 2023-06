Según el Ideam, en Santander y principalmente en Bucaramanga, se ha presentado un descenso de nubosidad y por lo tanto han disminuido las lluvias en varias zonas, esto hará que, en los próximos días, en las tardes, se registre un nivel más alto de temperaturas.



Puede leer: Ojo: estos son los pasos y las medidas ante ola de calor en el Valle



En una zona del departamento se tendrá como máximo 29 grados, en el área occidental, que es la zona baja del departamento, es decir, por Barrancabermeja y Magdalena medio y lo que es Capitanejo se tendrán posibles temperaturas de 34 grados.



Lo que es la zona del páramo, por Berlín, en los próximos días habrá una temperatura máxima de 20 grados.

Mirovan Sverko Navarrete, meteorólogo de la oficina del servicio de pronósticos y alertas del Ideam, seccional Santander, contó que, en la parte oriental, se hace una acumulación de nubosidad.



"Por descenso de las lluvias, se observa que habrá días secos, la recomendación es que no se expongan al sol diariamente, andar con sombrero, blusa manga larga, tomar líquido, no hacer quemas en zonas de bosque", explicó el funcionario.



Finalmente, se informó que no habrá alerta en los ríos y riesgo de deslizamiento de tierra, pero sí hay una alerta por incendios forestales.



MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO - BUCARAMANGA.